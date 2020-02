'Insatiable' es cancelada: la polémica serie de Netflix no tendrá temporada 3

Netflix cada vez tiene menos piedad para soltar lastre y así hacer hueco a sus nuevos proyectos. En esta ocasión la afectada ha sido 'Insatiable', ya que la plataforma de streaming ha decidido cancelar la polémica serie tras el lanzamiento de apenas dos temporadas.

La duda que queda es si Netflix había tomado la decisión hace tiempo o si ha sucedido algo últimamente que ha precipitado la cancelación. Tengamos en cuenta que la segunda temporada se estrenó el pasado 11 de octubre y no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho oficial.

Alyssa Milano, una de las protagonistas de la serie, ha confirmado la noticia a través de su cuenta de Twitter, lamentando que seguramente ya nunca sabremos quién es el padre del bebé de Coralee:

This is sadly true. We had the most fun creating this show. I want to thank the fans who gave us a shot and kept coming back for more. Season 1 & 2 are still streaming. P.S. Any thoughts on who was Coralee’s baby daddy? I guess we will never know. 😭 #Insatiable https://t.co/iM9qzTgxDl