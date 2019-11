'El irlandés' en cuatro partes: cómo ver la película de Scorsese en Netflix si te asusta la duración

Tras un breve paso por salas de cine, 'El irlandés' ('The Irishman') ya está en Netflix. La última y esperada película de Martin Scorsese, su reunión con tres iconos como Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci, está disponible en todos los hogares del mundo con una suscripción a la plataforma (o, ejem, una cuenta compartida).

Y ahora que está en Netflix, y no hay excusas para buscar el momento más adecuado, la mayor preocupación es la duración del metraje. 'El irlandés' se prolonga durante 210 minutos, o sea, tres horas y media. Para unos, un plan inmejorable; para otros, una propuesta inviable. Pensando en quienes no contemplan sentarse a ver algo durante tanto tiempo, ha surgido la idea de dividir el film en cuatro partes.

