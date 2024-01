La miniserie de fantasía que arrasa en Netflix. Lleva 9 semanas entre lo más visto de la plataforma en el mundo pero en España casi nadie la conoce

En Netflix hay muchos títulos que tienen un éxito fulgurante durante sus primeros días en la plataforma, pro luego pierden gas y quizá en un par de semanas ya nadie se acuerda de ellos. Solamente un grupo muy reducido se mantienen mucho tiempo entre las más vistas de Netflix y hoy toca hablaros de una miniserie de fantasía que lleva 9 semanas en el Top 10 y está a punto de hacer historia: 'Mi adorable demonio'.

Un éxito sostenido

'Mi adorable demonio' es una miniserie surcoreana que se centra en la relación que surge entre un demonio que acaba de perder temporalmente sus poderes y la heredera de un conglomerado empresarial. Como ya habréis podido adivinar, esa una obra de fantasía en la que lo romántico paso a primer plano, tal y como sucede en la mayoría de k-dramas.

Song Kang, en un papel radicalmente diferente al que interpreta en 'Sweet Home', y Kim Yoo-jung encabezan el reparto de esta miniserie desarrollada por Lee Kwang-soon y escrita por Choi Ah-il.

Una de las grandes particularidades de 'Mi adorable demonio' es que lleva nueve semanas consecutivas colándose en el Top 10 de las series más vistas de Netflix no habladas en inglés. Nunca ha bajado del cuarto puesto pero tampoco ha alcanzado el número 1, ya que la segunda posición ha sido su tope -cuando llegó a ese puesto, fue 'Yu Yu Hakusho' la que le negó la "medalla de oro" de la semana-.

Eso sí, su buen mantenimiento tiene un poco de truco, ya que 'Mi adorable demonio' se emite primero en Corea del Sur a través de la cadena SBS TV y luego van subiéndose los episodios a Netflix -hasta un total de 16, con todos ellos ya disponibles en la plataforma-. Eso ha provocado que nunca puede tener ese gran impacto inicial y a cambio su popularidad se mantenido de forma envidiable.

No obstante, 'Mi adorable demonio' suma ya un total estimado de 32 millones de visionados, una cifra muy respetable y al alcance de pocas producciones no habladas en inglés de Netflix -el Top 10 histórico lo cierra ahora mismo la temporada 3 de 'Lupin' con 50 millones-. Pese a ello, en España muy poca gente la conoce, por lo que no esperéis verla en el Top 10 de la plataforma, cosa que sí consigue en muchos otros países.

