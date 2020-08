'La maldición de Bly Manor': Netflix lanza las primeras imágenes de la sucesora de 'La maldición de Hill House'

En 2018, 'La maldición de Hill House' se convirtió en una de las más grandes sensaciones del género de terror de los últimos años y Netflix no tardó mucho en confirmar una segunda temporada. Esta llevará por título 'La maldición de Bly Manor' ('The Haunting of Bly Manor') y ya podemos ver sus primeras imágenes.

Con estreno programado para este próximo otoño, Vanity Fair ha sacado un exclusivo primer vistazo a estos nuevos episodios de la serie orquestada por Mike Flanagan, a quien últimamente le hemos visto realizando 'Doctor Sueño'.

A vuelta de tuercas

Al igual que con Hill House, Flanagan vuelve a actualizar el libro de partida ambientándolo en una época cercana. En esta ocasión, el clásico 'Otra vuelta de tuerca' del escritor estadounidense Henry James se traslada a 1987 en una historia de corazones rotos:

"Esto provee ciertamente un nuevo modo de contar una historia de amor, y hay tres de ellas que laten en el corazón de esta temporada. Todas tienen un filo muy oscuro. Y al final, es muy difícil diferenciar tragedia de romance. Este sentido de anhelo romántico por alguien que significó mucho para nosotros, pero que ya no está, en realidad es el alma de cualquier historia de fantasmas."

Victoria Pedretti repite en la serie, esta vez como la tutora Dani Clayton, que llega a la mansión para hacerse cargo de los pequeños Wingrave, Miles (Benjamin Evan Ainsworth) y Fiona (Amelie Bea Smith). Henry Thomas hace del tío de estos chicos, mientras que T'Nia Miller encarna a Hannah, la gerente de un lugar algo siniestro.

Kate Siegel, Catherine Parker, Amelia Eve, Rahul Kohli y Oliver Jackson-Cohen completan el reparto de 'La maldición de Bly Manor'. Netflix todavía no ha anunciado cuándo veremos estos nuevos episodios. 'Hill House' se estrenó en octubre de 2018 como preludio a Halloween y la plataforma podría optar por una estrategia de lanzamiento similar.