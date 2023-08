La miniserie de Netflix que tiene solo tiene 4 capítulos y está basada en una inspiradora historia real

Como suele suceder, el nivel de estrenos de Netflix es tan inmenso que luego muchas series quedan enterradas y olvidadas con el paso del tiempo. Entre ellas, destaca 'Madam C.J. Walker: Una mujer hecha a sí misma', que obtuvo opiniones muy positivas y tiene tan solo 4 episodios.

Basada en hechos reales

'Madam C.J. Walker: Una mujer hecha a sí misma' es una ambiciosa miniserie de época que tiene 4 episodios de unos 45 minutos de duración cada uno. Producida por Warner Bros, en España está disponible a través de Netflix.

Se estrenó en 2020 y adapta la novela biográfica 'On Her Own Ground: The Life and Times of Madam C.J. Walker' escrita por A'Lelia Perry Bundles. Está protagonizada por Octavia Spencer ('Criadas y señoras') y el reparto lo completan Tiffany Haddish ('The Afterparty'), Carmen Ejogo ('Animales fantásticos 2') y Blair Underwood ('Gattaca').

Titulada originalmente 'Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker', cuenta la historia real de Sarah Breedlove, una joven lavandera afroamericana que comienza a construir su propio negocio de productos de belleza hasta erigir un imperio millonario.

La miniserie tuvo buena acogida en su momento, obteniendo valoraciones positivas tanto en IMDb como en Rotten Tomatoes. Un buena opción, si buscáis una serie cortita que os apañe la tarde.

