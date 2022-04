Netflix y Amazon Prime Video se quedan sin una de las películas más míticas de Tom Cruise a final de abril: última oportunidad para ver 'Top Gun' en esas plataformas

Las plataformas de streaming renuevan sus catálogos constantemente. Las producciones originales llegan para quedarse -aunque incluso ahí hay sorprendentes excepciones-, pero otras lo hacen por tiempo limitado. Eso es lo que va a suceder con 'Top Gun' en Netflix y Amazon Prime Video, pues va a abandonar ambas plataformas el próximo 30 de abril.

Es una desaparición especialmente importante, pues el próximo 2 de julio llegará a los cines españoles 'Top Gun: Maverick', la tardía secuela de la película dirigida por Tony Scott en 1986. Seguro que en Netflix y Amazon no contaban con ello cuando se hicieron con sus derechos hasta el 30 de abril, pues recordemos que su lanzamiento se ha retrasado en varias ocasiones por culpa de la pandemia de coronavirus.

Sigue en HBO Max

La buena noticia es que la película todavía seguirá disponible en HBO Max, aunque no se sabe durante cuanto tiempo. Recordemos que 'Top Gun' es una producción de Paramount y que para antes de final año debería llegar a España SkyShowtime, plataforma resultante de la unión entre Paramount+ y Peacock para varios mercados.

'Top Gun' cuenta la historia de una academia de élite para pilotos de la Marina de Estados Unidos, en la cual se especializan en preparar a sus estudiantes para no perder los nervios en las situaciones más extremas. La cosa se complica con la llega de Maverick, un nuevo estudiante famoso por sus grandes habilidades para pilotar F-14, pero también por su actitud temeraria.

Por cierto, que no se os olvide que 'Top Gun' no será la única baja sensible de la filmografía de Tom Cruise que sufrirá Netflix a finales de mes, pues todas las películas de 'Misión Imposible' también desaparecen de esa plataforma. Y ojo también a la pérdida de una de las mejores películas de ciencia ficción de lo que llevamos de siglo, la excepcional 'La llegada'.