Netflix añade un Top 10 con las películas y series más vistas en su plataforma

Netflix ha lanzado una nueva funcionalidad a su plataforma: el top 10 de sus series y películas más vistas en el día de hoy. Un ránking mutante localizado por países que hace que nos demos cuenta en todo momento de qué se está viendo. Algo que si bien podíamos intuir en el fondo solo podíamos conocer cuando la empresa le daba por decirlo en alguna nota o algún informe de beneficios.

La función ya llevaba tiempo (unos seis meses) probándose en Reino Unido y México y ahora se lanza en todo el mundo. Sin embargo, parece que su implementación no está completada del todo. En lo que estoy escribiendo estas líneas aparece en la versión web pero no en la app de Android ni en Smart TV. Algo que no tardará en estar corregido.

Este ránking se actualizará cada día y la posición dentro del menú de Netflix dependerá de lo relevantes que sean las series y películas para nosotros. Además, las series y pelis que pertenezcan a este Top 10 llevarán una insignia en su miniatura y un aviso en texto si nos metemos a ver más detalles.

El Top 10 de España

Y, si tenéis curiosidad, estas son las series y películas más populares en Netflix España ahora mismo.

General

Series

Películas