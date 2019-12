Netflix celebra el éxito de 'El irlandés' con los datos oficiales de espectadores: "Sólo contamos a los que vieron el 70% de la película"

El pasado 6 de diciembre, el compañero Kiko nos contaba que, según datos de Nielsen Holdings, "tan sólo" 17,1 millones de espectadores únicos vieron 'El irlandés' en Netflix durante sus cinco primeros días online. Una cifra un tanto descafeinada si tenemos en cuenta que 'A ciegas', también producción de la plataforma de streaming, se quedó cerca de los 26 millones en su primera semana.

Pero el pasado martes, el jefe de contenidos de Netflix Ted Sarandos, contradijo los datos de la compañía durante una conferencia en la que anunció que la película de Martin Scorsese se ha reproducido en 26,4 millones de hogares desde su lanzamiento el pasado 27 de noviembre, estimando que, una vez termine 2019, se habrán superado los 40 millones de visionados únicos.

Para mayor detalle, cabe destacar que en Netflix, según han publicado en una de sus cuentas de Twitter, tan sólo han contabilizado las reproducciones que han superado un 70% de la duración del contenido —aproximadamente unas dos horas y media de las tres y media totales—; ya que la compañía diferencia a sus espectadores en starters —los que empiezan la reproducción y la dejan a los pocos minutos—, watchers —ven el 70%— y completers —ven el 90%—.

