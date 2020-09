Netflix defiende 'El problema de los tres cuerpos' tras las críticas a su autor por apoyar la represión china del pueblo uigur

En Netflix se las prometían muy felices cuando anunciaron que la nueva serie de los creadores de 'Juego de Tronos' iba a ser la adaptación de 'El problema de los tres cuerpos', pero ahora se han encontrado con un obstáculo importante: la oposición de cinco senadores republicanos de Estados Unidos.

¿Propaganda china?

Los senadores están preocupados de que Netflix esté trabajando con el escritor Liu Cixin, quien consideran que recientemente está haciendo propaganda del Partido Comunista Chino, haciendo alusión a una entrevista publicada en 2019 por New Yorker en la que comentaba lo siguiente sobre el internamiento masivo en campos de reeducación de Uigures en Xianjing:

¿Preferiríais que estuvieran despedazando cuerpos en estaciones de tren y escuelas con ataques terroristas? En todo caso, el gobierno está ayudando a su economía intentando sacarlos de la pobreza. Si aligeraras el país un poco, las consecuencias serían aterradoras.

Los cinco senadores, liderados por Marsha Blackburn, creen que se están cometiendo "atrocidades" en Xianjing y que "estos crímenes se están cometiendo de forma sistemática y de tal forma que merecería ser considerado un genocidio", algo que no está impidiendo que algunas compañías de Estados Unidos estén normalizando "de forma activa o tácitamente" esas políticas chinas.

Por ello, pide a Netflix que se replantee su forma de abordar el proyecto para "evitar más glorificaciones de las acciones del Partido Comunista chino contra el pueblo Uigur".

Recordemos que Disney se enfrentó recientemente a la polémica al descubrirse que entre los agradecimientos de 'Mulan' se encontraban ocho departamentos gubernamentales de Xianjing. Además, no deja de ser curioso que la polémica parece acompañar a cada nuevo proyecto de David Benioff y D.B. Weiss, pues HBO acabó descartando 'Confederate', una serie distópica en la que la esclavitud todavía seguía vigente en Estados Unidos...

La respuesta de Netflix

Por su parte, Netflix no ha tardado en responder a la carta, aclarando que no están de acuerdo con el punto de vista del escritor y que él no es el creador de la serie, sino Benioff y Weiss, quienes no comparten su punto de vista:

Mr. Liu es un ciudadano chino viviendo en China, él es el autor de los libros, no el creador de la serie de Netflix. Los creadores son David Benioff y D.B. Weiss, creadores de 'Juego de Tronos', y Alexander Woo, productor ejecutivo y escritor en la serie 'True Blood'.

La compañía también se ha apresurado a decir que los comentarios del escritor "no tienen ninguna relación con su libro o con la serie de Netflix" y que la plataforma no opera en China. Vamos, que todo apunta a que piensan seguir adelante como si nada hubiese pasado.

Vía | The Guardian