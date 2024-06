Netflix desvela sus primeros fichajes para Baroque Works. La temporada 2 de 'One Piece' encuentra a Mr. 3, Miss Valentine, Mr. 5 y Mr. 9

Poquito a poco, pero ya vamos teniendo avances con la segunda temporada de 'One Piece' de Netflix. Todavía no sabemos si Jamie Lee Curtis será finalmente el fichaje de oro como Kureha, pero el live action de 'One Piece' ya ha empezado a desvelar las primeras nuevas caras que veremos en los siguientes capítulos con los primeros integrantes de Baroque Works.

Los cuatro primeros agentes

Baroque Works es una organización de mercenarios que jugará un papel muy importante durante la segunda temporada de 'One Piece'. Todavía quedan muchos integrantes por desvelar, pero 'One Piece' de Netflix ya ha encontrado oficialmente a su Mr. 3, Miss Valentine, Mr. 5 y Mr. 9.

Según ha confirmado Netflix en sus redes sociales David Dastmalchian ('Oppenheimer', 'El Escuadrón Suicida'), Camrus Johnson ('Batwoman') y Daniel Lasker ('Raised By Wolves') interpretarán a Mr.3, Mr. 5 y Mr. 9, respectivamente, mientras que Jazzara Jaslyn ('Warrior') será Miss Valentine.

Con Dastmalchian, Netflix se ha marcado uno de los mayores fichajes hasta el momento. Porque la primera temporada de 'One Piece' apostó sobre todo por un reparto mayormente desconocido y nuevas caras, pero se ve que el éxito de los primeros capítulos a abierto la puerta a fichajes más gordos (y más caros, también).

Por ahora ya vamos poniendo cara a Baroque Works en su versión de acción real. Y los creadores de la serie ya han advertido que durante los próximos días podemos esperar más anuncios... Así que quizás pronto se confirmen también los fichajes de Nefertari Vivi, Sir Crocodile y Miss All Sunday.

