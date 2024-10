Netflix lanza una innovadora herramienta que te permitirá hacer algo que, de todas maneras, ya estabas haciendo

Reconócelo: tú también has intentado hacer capturas en Netflix (tanto en vídeo como en foto) solo para darte cuenta de que la app te ha regalado un bonito cuadro totalmente negro. Durante años, el gigante del streaming ha seguido en sus trece, tratando de impedir algo imparable: que sus clips sean compartidos en redes sociales y convertidos en memes alrededor del mundo. Pero ya no habrá que hacer encaje de bolillos para poder tener bien guardadas todas nuestras frases favoritas de 'Paquita Salas', porque llega Moments.

Era el momento de volver a fluir

Ha sido la propia Netflix la que ha dado la noticia. A partir de ya mismo en iOS (y próximamente en Android) los usuarios podrán guardar sus escenas favoritas de 'Los Bridgerton', 'GLOW' o 'El juego del calamar', dando click, en la parte inferior de su teléfono, a la pestaña "Moments", que guardará lo que estamos viendo en nuestro perfil para poder revisitarlo tantas veces como queramos sin necesidad de ir al episodio en sí.

Y además, podrá compartirse por redes sociales, en una estrategia para que la gente no quiera salir nunca de la plataforma conociendo nuevas series y asegurándose de que su prominencia en la cultura popular es absoluta. Para promocionar esta nueva herramienta de Netflix, ha lanzado una campaña (titulada "It's So Good") en la que podremos ver a estrellas como Giancarlo Esposito, Simone Biles o Cardi B escogiendo sus escenas favoritas de series y películas.

La idea de la campaña de márketing tiene sentido: poder compartir esa escena que quieres que se traguen todos tus amigos, diciéndoles "¡Tienes que ver esto, es muy bueno!". ¿El único problema? El público ya se ha acostumbrado a compartir esos clips de otra manera. Habrá que ver si, finalmente, la gente acaba cambiando sus costumbres o en su lugar, sigue, bueno, haciendo exactamente lo mismo.

En Espinof | Los mejores documentales de Netflix

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2024 (por ahora)