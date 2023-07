Netflix navega entre el morbo con un documental sobre la polémica muerte de Mario Biondo... en el que faltarán las declaraciones de su familia

"Gracias, Ana, un beso así a ti a todo tu equipo, que me llegaron todos vuestros mensajes a través de mi Sony Xperia Z" es una de las frases más tristemente célebres de la historia de la televisión española. Raquel Sánchez Silva aparecía por primera vez en televisión en julio de 2013 tras el suicidio de su marido, Mario Biondo, un mes antes... y lo hacía cumpliendo con compromisos publicitarios. Algo olía a chamusquina, y una década después un documental de Netflix viene a indagar en un caso en el que hay mucho más de lo que parece.

La familia de Mario Biondo lleva pidiendo justicia y que se esclarezca lo que pasó el día de su muerte casi desde ese mismo fatídico 30 de mayo de 2013, cuando se encontró su cuerpo tirado en el salón de su piso. Sin embargo, no todo es lo que parece, y los padres del cámara llevan desde entonces señalando a Sánchez Silva como alguien que ha manipulado para ocultar pruebas y sabe más de lo que cuenta.

Sin embargo, el documental no viene exento de polémica porque no parece que vaya a arrojar toda la luz que podría sobre el caso. De hecho, la familia de Biondo aceptó participar pero, después de saber que también lo hacía el representante de Sánchez Silva en aquella época y que uno de los productores era Guillermo Gómez, amigo personal de la presentadora, decidieron salirse del proyecto frustrados. Al fin y al cabo, qué demonios, acaba de presentar 'Falso amor' en la plataforma de streaming y no parece probable que quiera tirarse piedras sobre su propio tejado.

'Las últimas horas de Mario Biondo' se estrenará el 3 de agosto y serán tres episodios navegando entre el true crime y el morbo a lo Netflix, que ya empieza el tráiler sembrando la semilla de la duda sobre la versión oficial de lo sucedido. Si se van a meter en el lado más oscuro del caso o, por el contrario, se van a conformar con pasar por encima, es algo que habrá que ver.

