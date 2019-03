Netflix quiere ser hogar de los fans del anime y anuncia seis series, incluyendo un spin-off de ‘Altered Carbon’ y ‘Super Crooks’

Aunque en lo que respecta a largometrajes de acción real y producción propia, en Netflix aún continúen algo verdes —por suerte, cintas como 'Triple frontera' denotan una evolución positiva en este terreno—, no cabe duda que la plataforma de streaming está sabiendo mimar a sus suscriptores con un gusto particular por el anime, tanto con productos externos, como con "Originals" de la talla de 'Castlevania' o 'Devilman CryBaby'.

La compañía de Reed Hastings, lejos de conformarse con su nutrida selección de animación japonesa ya disponible, acaba de anunciar una nueva alianza con los estudios nipones Production I.G y Bones para dar a luz seis nuevas series entre las que se incluyen traslaciones a la pequeña pantalla de mangas y videojuegos, y la esperada adaptación de la novela gráfica de Mark Millar 'Super Crooks'.

El listado de nuevos animes arranca con 'Altered Carbon: Resleeved', producido por Anima Inc; un spin-off animado de la serie de ciencia ficción original de Netflix creada por Laeta Kalogridi, y que promete ampliar la mitología del universo que descubrimos el año pasado.

Los amantes del mundo del videojuego también tendrán un motivo de celebración, porque otro de los platos fuertes del anuncio ha sido la adaptación del RPG de Capcom 'Dragon's Dogma', en el que seguiremos la historia de un hombre en busca de venganza contra un dragón que le robó el corazón.

Continuando con las adaptaciones, encontramos 'SPRIGGAN' y 'Ghost in the Shell: SAC _2045'. La primera de ellas será un show de acción en clave sci-fi basado en el manga de Hiroshi Takashige, mientras que la segunda servirá de continuación CGI 3D a 'Ghost in the Shell SAC', y estará dirigida a cuatro manos por Kenji Kamiyama, Shinji Aramaki.

Y para concluir, además de la serie original 'Vampire in the Garden', en la que la música se alzará como elemento clave para unir a vampiros y humanos, podemos catalogar la mencionada adaptación de 'Super Crooks', ligada desde hace tiempo al realizador Nacho Vigalondo, como el plato fuerte de un menú de lo más apetecible.

El director de contenido de Netflix Japón, John Derderian, ha acompañado las buenas nuevas con las siguientes declaraciones:

"Netflix apunta a ser el hogar más atractivo y cautivador para los fans del anime, los creadores, y los estudios de producción. Estamos creando un entorno donde las productoras puedan hacer su mejor trabajo y distribuir sus series en un servicio en el que conectamos a fans del anime de 190 países con el contenido que adoran."

Aún es pronto para saber si los fans adorarán o no estas nuevas apuestas animadas de Netflix, pero, desde luego, la variedad está servida.