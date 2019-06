Netflix renueva 'Dead To Me': la comedia negra de Christina Applegate y Linda Cardellini volverá con una segunda temporada

Ya decía nuestro compañero Mikel en la crítica de la primera temporada de 'Dead to me' que sería toda una faena que la serie no fuese renovada. Pues parece que no habrá faena alguna ya que Netflix ha confirmado que la comedia protagonizada por Christina Applegate y Linda Cardellini tendrá segunda temporada.

'Dead to Me' es una de esas pequeñas series revelación que pululan entre las novedades de Netflix. Una comedia compuesta por diez episodios de media hora que se pasan en un abrir y cerrar de ojos siguiendo la historia de dos mujeres a las que les une el duelo por un ser querido.

Liz Feldman, más conocida por escribir '2 chicas sin blanca' y crear 'One big happy' para NBC, repetirá como showrunner de la comedia negra que Netflix estrenó el pasado mes de mayo. Mientras no conocemos cómo ha funcionado en España, sabemos que en mercados como el de Reino Unido se colocó como lo más visto de la plataforma.

Reconozco que todavía no he podido ver algo más allá del primer episodio de 'Dead to me', pero la verdad es que ese inicio me ganó bastante gracias a su acertado tono de humor, algo que no siempre es fácil de afinar con estos temas. Ahora a ver cómo desarrolla Feldman estos nuevos episodios, pero no pinta mal.