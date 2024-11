Netflix ya tiene su nueva 'Accidente'. Esta telenovela mexicana está conquistando a la audiencia con su trágica guerra entre dos hermanas

No se está quedando un mal año para las producciones mexicanas en Netflix, tras el gran éxito de 'Accidente' y la prestigiosa 'Pedro Páramo', la plataforma ha hecho hueco para un nuevo melodrama que va también por buen camino. 'Las hermanas Guerra' es actualmente lo más visto en Netflix México, y ha entrado en el top cinco de muchos países como Chile, Colombia o Francia.

Se trata del nuevo trabajo de José Ignacio Valenzuela tras haber atrapado al público en la misma plataforma con '¿Quién mató a Sara?', y está protagonizada por Ana Serradilla y Claudia Álvarez como las titulares hermanas Guerra, un nombre francamente apropiado viendo de qué va el asunto.

La temporada de 20 episodios (que como es habitual están ya todos disponibles para el atracón) cuenta el crudo enfrentamiento entre Perla y Antonia, dos hermanas que se declararon la guerra hace mucho cuando una de ellas secuestró a la hija de la otra y fingió su muerte, haciendo que ambas rompieran lazos por completo. Cuando se entera de que su hija nunca murió sino que (de algún modo) ha acabado en la cárcel, Antonia hará todo lo posible por reunirse con ella.

Si crees que algo de lo mencionado arriba es spoiler, nada más lejos de la realidad. Eso es la mera premisa de una historia que es un auténtico y complicado culebrón, cosas mucho más disparatadas continúan sucediendo en un cóctel de drama, acción y venganza que según medios como Decider no es muy bueno pero es "tan loco que tienes que verlo para creerlo".

Si te has adelantado a este texto y ya has devorado la temporada completa desde que se estrenase el 13 de noviembre, en ese caso quizás te interese saber si tendrá más episodios. De momento Netflix no ha dicho nada al respecto sobre una temporada 2, pero dado que no es una miniserie y el éxito que está teniendo es algo que podría ocurrir. Habrá que esperar al veredicto de la plataforma.

