Netflix tira 30 millones de dólares a la basura y cancela 'Masters del Universo': la nueva película en imagen real vuelve a quedarse en nada tras 16 años en desarrollo

Netflix ha decidido que no le compensa seguir adelante con la película en imagen real de 'Masters del Universo' que tenía en marcha y ha decidido cortar por lo sano. El problema es que esa cancelación le va a salir cara a la plataforma, pues ya había gastado la friolera de 30 millones de dólares en ella sin que las cámaras ni siquiera hubiesen empezado a rodar.

Demasiado cara

Hace más un año nos enterábamos de que Netflix se había quedado con este proyecto de Mattel con Kyle Allen ('El mapa de las pequeñas cosas perfectas') de protagonista y los hermanos Adam y Aaron Nee ('La ciudad perdida') tras las cámaras, pero se ve que el presupuesto se había disparado y los ejecutivos de la plataforma han optado por la solución más drástica.

Eso sí, esto no supone la muerte de esta versión de 'Masters del Universo', pues en Mattel ya buscan posibles interesados en hacerse con ella. Está difícil que lo logren, pues en su momento se barajó un presupuesto cercano a los 200 millones de dólares y el panorama actual de Hollywood no invita a hacer ese tipo de inversiones en un título de estas características. El hecho de que el protagonismo no sea especialmente conocido tampoco ayuda.

En Mattel esperan que el más que probable éxito de 'Barbie' este fin de semana haga que crezca el interés hacia 'Masters del Universo' y así sea más sencillo rescatar el proyecto de lo que podría parecer una muerte inevitable. A priori, lo más probable es que vuelva a quedar a la deriva, pues la película lleva intentando hacerse desde 2007 sin que nunca de sus iteraciones haya llegado a concretarse...

En Espinof | Las mejores películas en Netflix de 2023 (por ahora)