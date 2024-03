La película más escalofriante de esta década tiene fecha de estreno en Netflix tan solo un día después de marcharse de Amazon Prime Video

La película de terror ‘Smile’ fue sin duda uno de los mayores éxitos sorpresa del año 2022. Comenzó como una propuesta de presupuesto medio-bajo destinada a Paramount Plus, pero en el último momento se decidió estrenarla en cines y acabó siendo la reina de la taquilla, recaudando más de 200 millones de dólares. Ahora abandona Amazon Prime Video y solo un día después, el 22 de marzo recaba en Netflix para un nuevo recorrido doméstico.

Ahora, con una secuela en camino quizá la ocasión del estreno en streaming sea una buena excusa para excavar cuál es el origen del proyecto, puesto que también podemos echar un vistazo a cómo empezó todo viendo el cortometraje de 2020 del director Parker Finn, que llevó al estudio a darle una oportunidad en un largometraje. Titulado ‘Laura Hasn't Slept’, la pieza de 11 minutos empezó a estar disponible como extra en el Blu-ray de ‘Smile’, y también ha sido subido a YouTube por la cuenta oficial de Paramount Entertainment Australia, aunque luego se borró. Lo puedes ver aquí.

Un corto terrorífico

La idea se estrenó en el festival South by Southwest en 2020, y fue allí donde Paramount lo vio por primera vez dando origen a la película que todos conocemos ahora. En él tenemos un cara a cara entre Laura (Caitlin Stasey) y su psicólogo (Lew Temple), que comienza con Laura explicando una serie recurrente de sueños a su terapeuta. En sus sueños dice que la persigue un misterioso hombre sonriente, y pronto Laura se da cuenta de que puede que no esté en la consulta de un terapeuta, sino atrapada en otra de sus pesadilla... el vínculo de la mujer con la realidad y con el mundo de los sueños empieza a deshacerse poco a poco.

Se trata de una historia de terror mínima que sirve incluso como una especie de precuela para ‘Smile’, puesto que Laura también está interpretada por Stasey, que es el personaje infectado con la maldición al comienzo de la película, y también es la persona que inicia la historia de la Dra. Rose. Cotter (Sosie Bacon) cuando se suicida justo delante de ella y le pasa la maldición. Así que si se tomas ‘Laura Hasn't Slept’ como precuela veríamos los primeros pasos de la maldición en Laura.

Sin embargo Finn lo diseñó para ser un proyecto paralelo que fuera en una dirección muy diferente, aunque la experiencia que describe Laura también presagia todo por lo que pasará Rose Cotter a lo largo de la película. La influencia de ‘Pesadilla en Elm Street’ se dejaba caer en el largometraje, pero aún más en el corto, cambiando a Freddy Krueger, por el Hombre Sonriente de Lew Temple, que está ansioso por mostrar a Laura su verdadero rostro.

Escenas adicionales que complementan la experiencia

Es un corto de terror de factura cinematográfico, que muestra el claro talento de Finn para manejar el espacio y la geografía de la localización, su trabajo técnico de cámara y efectos especiales prácticos. A pesar de ello se se rodó en un solo día. El origen del corto, sin embargo, no es del todo original ya que parece una adaptación del relato ‘The Boogeyman’ de Stephen King, por lo que no es de extrañar que la escena con David Dastmalchian de la película basada en el mismo texto se relacionara con ‘Smile’.

Los puntos en común no son pocos, pero la idea de encontrarse con “el coco” transformado en el psicólogo es 100% la misma idea. Con todo, el corto no es el único complemento para la película que aparecía en el Blu Ray, que incluye dos escenas eliminadas que podrían estar dentro. Una de ellas penetraba en la relación entre Rose y su ex Joel (Kyle Gallner) mientras éste la consuela durante los traumáticos acontecimientos, haciendo su vínculo más firme y entrañable.

Sin embargo, la otra, en una fiesta, ofrece una escena de terror completa que podría haber estado en la película sin problemas. En ella Rose está en una fiesta donde empieza a ver sonrisas “sospechosas” en la camarera, se marcha al cuarto de baño y allí es atacada, acorralada dentro, por la entidad. Después explica a su marido por lo que está pasando y este empieza a dudar de su cordura.

