"Si la primera temporada de Stranger Things es Los Goonies esta es Pesadilla en Elm Street". Charlie Heaton

La rueda de prensa de la temporada 4 de ‘Stranger things’ tenía sabor a despedida. Aún queda todo un rodaje por delante, pero gran parte de las preguntas que se le hicieron a Charlie Heaton y Natalie Dyer tenían ya respuestas que empezaban con un “Nos acercamos al final”. Lo que está claro, y en lo que ambos han hecho mucho hincapié, es en que esta temporada es más oscura, más intensa y más terrorífica.

Podremos comprobarlo todos el 27 de mayo en Netflix. De momento ayer pudimos ver el primer episodio y, sin spoilers, se vienen cosas grandes. Muy grandes. Vamos a ver qué nos cuentan Charlie y Natalie.

Preparando el final

La quinta temporada será la última de ‘Stranger things’, y Charlie es el primero en reconocerlo: “Nos estamos acercando al final, y abre una cortina ante todo lo que ha pasado en las últimas temporadas. La cuarta temporada prepara el final de alguna manera. Es una temporada más grande, todo el mundo está creciendo: los adultos, los niños y las historias, con un tema más oscuro. Si la primera temporada es un Goonies esta es un Pesadilla en Elm Street”

Por su parte, Natalie cree que es “más oscura y da más miedo, es la temporada más terrorífica, recuerdo estar leyéndolo en la primera reunión y decir “Esto sí que es intenso”. Charlie esta vez interpreta a un Jonathan más calmado, y él mismo lo ha notado.

En esta temporada por primera vez los personajes salen de Hawkins, yo me he separado de Nancy y tengo una sensación de rechazo. Creo que todo va a ir bien pero todo va a ser más difícil. Un amigo me ayuda a superarlo todo, me ha gustado interpretar esa parte del personaje, es más relajada y agradable de interpretar. Hemos hecho mucha improvisación tratando de hacer que el equipo y los directores se rían. Y creo que lo hemos conseguido.

El rodaje pandémico

La temporada 4 de ‘Stranger things’ no solo es la más larga, sino que además hubo un problemilla por el medio en forma de coronavirus. Quizá os suene. Eso sí, por lo visto Natalie se lo siguió pasando bomba: “La verdad es que es difícil hablar del rodaje sin la pandemia, se ha notado que se ralentizó, es una temporada muy grande con muchas líneas narrativas. A pesar de la pandemia siempre ha sido divertido”.

Claro, a estas alturas trabajar con los Duffer es como trabajar con tu familia: “Los hermanos Duffer hacen muy bien las cosas, son magníficos escribiendo, llegan a sitios increíbles y hacen que creamos mucho en la historia y los personajes”. Hay dos palabras que se han repetido constantemente durante toda la rueda de prensa: “diversión” y “emoción”. Pero todo empieza en la sala de guionistas delante de un ordenador, claro. Y para muestra un botón de Charlie:

Las expectativas van desde fuera hasta adentro. Hemos creado una familia, desde los productores y los directores hasta el equipo técnico, es como volver a estar haciendo lo que hicimos en la temporada 1, es muy divertido, tienes la emoción y sientes que la presión se va.

Por culpa del Covid, el rodaje de esta temporada ha sido caótico y desordenado, que unido a los cambios de género en las escenas de ‘Stranger things’ podría haber desembocado en catástrofe. Por suerte, no ha sido así, dice Charlie: “El rodaje era un reto pero también confuso. Era una sensación de hacer un puzzle todo el tiempo, pero incluso con estos cambios de género siempre hay muy buen rollo en el set. Incluso en las escenas de miedo, cuando se corta todo el mundo se lo pasa bien”

Escena 1, exterior, Hawkins

Todo el reconocimiento de los actores es, eso sí, para el guion. Por más que puedan añadir que tienen momentos de improvisación o que incluso pueden dar sugerencias a los Duffer, al final se nota una absoluta pleitesía a lo que escriben los creadores.

Recuerdo que una vez en la temporada anterior, creímos que en el guion hacía falta un momento más bonito entre ambos personajes mientras estaban en un ascensor. Los dos dimos ideas de frases y aportamos algo a lo que finalmente quedó. Los guionistas son buenísimos y nos dejamos llevar por ellos pero tenemos libertad de cambiar partes del guion, es un entorno muy colaborativo

Charlie, por su parte, aprecia que los personajes, la historia y el guion han crecido: “Es como Harry Potter, que van madurando a medida que pasan las entregas. Lo que continúa es la esencia de los personajes, aunque crezcan está ahí. Es un viaje y un crecimiento, pero siempre manteniendo la presencia de ellos. Esta temporada realmente se basa en los personajes y su crecimiento, eso es lo que realmente le gusta a la gente”.

Freddy Krueger y Nancy

Una de las novedades de esta temporada es la aparición de Robert Englund en un papel especial, para el que Natalie solo tiene buenas palabras: “Trabajar con Robert Englund fue increíble, ha aportado energía muy positiva y tiene un monólogo muy sesudo donde lo da todo. Es un momento muy bonito, casi una masterclass”. Por suerte, los Duffer la obligaron a ver ‘Pesadilla en Elm Street’ antes de la temporada 1, así que sabe de dónde viene la emoción por tenerle ahí.

Cerca del final de la serie, la pregunta es obligada: ¿Cuál es su temporada favorita? Charlie sabe lo que tiene que decir en una entrevista promocional pero, francamente, parece sincero.

Yo diría la 1 y la 4, la primera vez que ruedas algo es especial siempre, y cuando estás haciendo una gira promocional tienes que decir que esa temporada es la mejor, ya sé a lo que suena, pero realmente lo creo. Incluso en las lecturas de guion nos quedamos boquiabiertos porque creímos que era especial, nos estamos acercando al porqué de todo. Cuando lo ves todo junto, alucinas

Llega el final

Como os he comentado, el final de la serie sobrevuela la rueda de prensa. Todos sabemos lo que se viene: “Está llegando al final, no me puedo ni imaginar lo que voy a sentir en la siguiente temporada y que con cada escena nos acercamos más al fin. Es un reto enorme para todos, pero también muy gratificante”. Aún nos quedan muchos monstruos, emociones (y un poquillo de sangre) antes de llorar en su último episodio. Han sido tres años sin viajar a Hawkins, ¡pero al fin vuelve ‘Stranger things’!