Qué ver en Netflix: la mejor película de Jordan Peele es un potente home invasion sobrenatural con afiladas puñaladas hacia el sistema

Guste más o guste menos, no cabe duda de que Jordan Peele está estableciéndose como uno de los nombres definitorios del cine actual. Ya ni hace falta reducirse al espacio del terror, como ha mostrado su ambiciosa 'Nop' que se lanza más a la ciencia ficción alucinante. Tres películas y tres rotundos éxitos de masas, y otras producciones o guiones para otros que consiguen cierta repercusión como el reboot de 'Candyman'.

No obstante, hay también espacio para las discrepancias. Los consensos en torno a él por parte de crítica y cinefilia son cada vez más convulsos conforme ha ido alejándose de la rotundidad más explícita de 'Déjame salir'. Más enigmático, más metafórico y menos evidente en el significado de sus símbolos causan cierta confusión en espectadores habituados a que todo este bien mascado y delineado. Algo a lo que no juega demasiado la que considero su mejor película, 'Nosotros'.

We're a happy family

Ya disponible en streaming a través de Netflix, la segunda película de Peele redobla en ciertos aspectos ya mostrados en su debut, como la apuesta por un terror visceral y sobrenatural con detalles psicológicos o la alegoría con comentario social. Aquí lo hace a través de un cañonazo slasher del tipo home invasion sin miedo a la estructura inquietante y con giros de 'La dimensión desconocida'.

La película se pone en la perspectiva del personaje de Lupita Nyong'o, una madre de familia que va de vacaciones a la misma zona que iba cuando era pequeña con sus padres, y al mismo lugar donde tuvo un evento traumático que la marcó de por vida al perderse en una atracción de espejos. Se muestra inquieta, como si algo malo fuera a pasar, y luego a la noche su hogar es asaltado por una serie de peligrosos maleantes vestidos de rojo.

Pero hay más. Cuando los asaltantes son desvelados se ven que son dobles idénticos de ellos mismos. El doppelganger de Nyong'o nos introduce el fascinante concepto que sostiene la película, donde dos poblaciones idénticas son situadas en diferentes niveles. Los más privilegiados pueden estar en la superficie y sus homólogos se ven condenados a los pasillos subterráneos donde son castigados y torturados.

'Nosotros': asalto a los cielos

No muchos vieron clara la lectura, pero no por ello deja de ser evidente y contundente. Peele muestra la división socioecónomica que sostiene el sistema actual, donde los menos privilegiados están condenados a las profundidades y a sufrir las consecuencias de los actos de los de más arriba. Un discurso tan afilado que no trata desde la simpleza, ya que hay espacio para cierta complejidad moral y para abordar el tema a través de referencias inteligentes y bien tiradas.

Aunque lo que realmente hace muy efectiva a 'Nosotros' es su firme uso de los elementos de terror primario y violento, haciendo un slasher muy intenso y retorcido en ciertos puntos. Hay también espacio para el humor como en toda obra de Peele, ya sean chascarrillos más evidentes o momentos más chungos como el momento donde un Alexa decide reproducir N.W.A.

Una película de terror rodada con visión y mucho talento, creando secuencias bien elaboradas y que funcionan de maravilla. La manera en la que todos los elementos van funcionando es especial con respecto a sus otras cintas, y por ello es su mejor obra hasta ahora.