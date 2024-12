La serie que bate récords por fin regresa. Ningún drama de Netflix tiene más episodios que este

Parece mentira, sobre todo con la fama que tiene Netflix de cancelar sus series en cuanto nos descuidamos, pero entre los regresos de esta semana destaca una que ha batido récords en la plataforma. Y es que quizás dista a años luz de la popularidad de otras ficciones como 'El juego del calamar' o 'Mindhunter'. De hecho, no tiene nada que ver.

Estoy hablando de 'Un lugar para soñar', el drama romántico basado en las novelas de Robyn Carr y cuya sexta temporada acaba de aterrizar en Netflix. La serie lleva en antena desde diciembre de 2019 y ya tiene asegurados varios records como el drama más veterano de Netflix y la que más episodios tiene... o tendrá.

Con el estreno este pasado jueves de su temporada 6, la serie empata con 'Élite' pero el tener asegurada una temporada 7 la hará convertirse en el drama con más capítulos, superando con 74 episodios los 73 de 'House of Cards', el actual recipiente del récord de episodios de habla inglesa.

Ojo, que la distancia todavía puede aumentar más porque desde hace tiempo se da por hecho que habrá temporada 8, a pesar de no estar todavía confirmada por Netflix. Lejos, eso sí, todavía queda de las series etiquetadas como comedia como 'Grace & Frankie' (94 capítulos) y 'Orange is the New Black' (91).

Protagonizada por Alexandra Breckendridge y Martin Henderson entre otros, 'Un lugar para soñar' cuenta la historia de una enfermera que se muda a un pintoresco pueblo, allí conocerá al propietario de un bar con el que comenzará una relación. Esta temporada 6 tendremos la boda de Mel y Jack como telón de fondo y, como es habitual, giros inesperados, triángulos amorosos y secretos que nos transportarán hasta la Virgin River de los años 70.

