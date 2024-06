"Mas sexy y más sangriento". Netflix pone fecha al Snyder Cut de 'Rebel Moon', que llegará en dos capítulos estrenados de forma simultánea

He de reconocer —y de ahí que muchos no hayáis leído mi opinión por estos lares ni en mis cuentas personales— que tras la tremendísima decepción que sufrí con la primera parte de 'Rebel Moon', no tuve el valor de arriesgar un par de horas de mi vida para sentarme a ver su continuación. Por primera vez, Zack Snyder me había fallado, pero al menos sabía que, en este caso, tendría una segunda oportunidad de disfrutar de su épica espacial con su montaje del director.

Zack is back

A poco de cumplirse los dos meses desde el estreno de 'La guerrera que deja marcas', la gente de Netflix al fin ha anunciado cuándo podremos echar el guante a los Snyder Cut de 'Rebel Moon'. Ambos largometrajes llegarán de forma simultánea al catálogo de la plataforma el próximo 2 de agosto bajo los títulos —por el momento en inglés— de 'Rebel Moon — Chapter One: Chalice of Blood y 'Rebel Moon — Chapter Two: Curse of Forgiveness'.

Junto a la fecha, ser ha compartido una sinopsis oficial que, básicamente, repite el esquema de la premisa de los montajes originales.

"Adéntrate más en la mitología y la locura de la épica saga de ciencia ficción de Zack Snyder en el mundo más sexy y sangriento de ‘Rebel Moon — Chapter One: Chalice of Blood’ y ‘Rebel Moon – Chapter Two: Curse of Forgiveness'. En el montaje del director de Snyder, un asentamiento pacífico en una luna en los confines más lejanos del universo se ve amenazado por los ejércitos del tiránico Regente Balisarius. Kora, una misteriosa forastera que vive entre los aldeanos, se convierte en su mejor esperanza para sobrevivir. Encargada de encontrar guerreros entrenados que se unirán a ella para hacer una resistencia imposible contra la Madre Tierra, Kora reúne a una pequeña banda de guerreros: marginados, insurgentes, campesinos y huérfanos de guerra que comparten una necesidad común de redención y venganza. A medida que la sombra de todo un reino se cierne sobre la luna más improbable, se forma un nuevo ejército de héroes".

Por su parte, Zack Snyder ha adelantado lo que podemos esperar de unos director's cut de 'Rebel Moon' que, al contrario que en otras ocasiones dentro de su filmografía, se planeó desde el primer momento, lo cual le permitió rodar material adicional durante la fase de fotografía principal.

"El montaje del director tiene cerca de una hora de contenido extra, así que creo que es una versión extendida legítima. Puedes ver mucho más. Está todo más detallado. El montaje del director es una inmersión profunda, algo que he ido haciendo a lo largo de mi carrera. No sé cómo me metí en esto de los montajes del director, pero lo que diré al respecto es que, para mí, siempre han sido algo por lo que he tenido que luchar en el pasado y nadie los quería. Eran como un hijo bastardo que siempre intentaba armar porque sentía que había una versión más profunda. Y con Netflix, rodamos escenas solo para el montaje del director. Así que en ese sentido, es realmente una revelación porque les da a los grandes fans una segunda oportunidad".

Voy a ir encendiendo una velita a San Zack Snyder del Slowmo Hermoso para que, esta vez sí, tengamos un desarrollo de personajes decente que haga que me importe algo de lo que veo lo más mínimo. En un par de meses comentamos.

