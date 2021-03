'The Block Island Sound': una modesta película de terror ecológico de Netflix que opta por la ambigüedad en lugar de rematar sus conflictos

Netflix estrena hoy 'The Block Island Sound', una nueva película de terror y ciencia ficción de los guionistas y directores Kevin y Matthew McManus, que viene del circuito independiente y se centra en los extraños sucesos de la isla del título, entre los que se cuentan la muerte súbita de peces y pájaros o el extraño comportamiento de algunos humanos, a causa de un rumor en la letanía que alimenta la paranoia.

Un film de terror sencillo que trata de apoyarse en el drama y un grupo de personajes a los que se les presta suficiente tiempo, pero que no se acaban de integrar junto a todos los elementos telúricos de otras propuestas similares, como la inquietante 'Largo Fin de semana' (Long Weekend, 1978), en la que el misterio y la atmósfera sí consiguen empapar cada fotograma.

El misterio de la isla

'Block Island Sound' cuenta la odisea de Larry Lynch, interpretado en un tono monocorde por Chris Sheffield, que empieza cuando su padre pescador Tom, un desmesurado Neville Archambault, comienza a actuar de manera bastante extraña hasta desaparecer de la noche a la mañana. No mucho después a él también le empiezan a pasar cosas extrañas, con lo que su hermana Audry (Michaela McManus), una bióloga marina, le intenta ayudar para averiguar qué está pasando, mientras que su amigo conspiracionista Kurt (Jim Cummings) parece tener alguna respuesta.

La isla del film, frente a la costa de Rhode Island, deja sonar en ocasiones una suerte de graznido profundo y ominoso, que resuena a través de las ondas estáticas de radios y walkie-talkies, un tipo de sonido que podría atribuirse a la fauna local y sobre el que se centra el misterio, de alguna manera emparentándose con películas con amenazas en forma de onda que afectan al raciocinio como 'The Signal' (2007) o 'Pontypool' (2008).

La diferencia es que en el caso de aquellas películas, también esfuerzos independientes que aprovechan su barata premisa para plantear un horror intangible de tintes casi cósmicos, hay una voluntad de terror más directo y efectivo. En 'Block Island Sound' hay un puñado de personajes en los que la narración se enfanga gracias a diálogos no especialmente bien escritos y una introspección dramática que no acaba de conectar nunca con los temas fantásticos que propone.

Proyecto de festival sin cocer del todo

Alternando cierto suspense psicológico con el tono de cine indie casi de época mumblecore, los lugares cotidianos, la relación entre hermanos emocionalmente distantes, algunas líneas argumentales con intereses amorosos vagos y un cierto realismo de clase trabajadora de pequeño pueblo americano, la película prepara bien el escenario para que su pátina sobrenatural funcione, pero deja demasiado fuelle en relaciones conflictivas y las luchas personales inanes que dominan por completo el tono.

Al igual que films similares del año pasado como 'The Beach House' (2020), la situación climática actual es usada por los hermanos McManus para colorear un thriller paranoico a fuego lento pero lo que acaba ocurriendo es que juega tan conscietemente al despiste, que parece que tratará de una cosa, pero hay una revelación que da un volantazo, telegrafiando ciertos elementos con peso posterior para repetir diálogos en voz en off, eliminando la sensación enigmática, dejando que los elementos sin respuesta creen más frustración que curiosidad desconcertante.

Hay algún comentario sobre cómo tendemos a eludir las verdades o ignorar realidades incómodas a nuestro alrededor, pero lo cierto es que eso no justifica el planteamiento antipático de su protagonista. La ambigüedad de 'The Block Island Sound' no es brillante sino arbitraria, no tanto porque el gran misterio sobrenatural se resuelva solo a medias, algo que sí podría ser lo mejor de la película, sino que su poco excitante drama familiar y los conflictos de los personajes se demuestran estériles en un fin de viaje que sugiere que no había muchas ideas para empezar.