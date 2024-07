Últimos 2 días para ver en Netflix una de las mejores adaptaciones de este clásico imprescindible de la literatura

Literatura y cine son dos medios diferentes, y lo que hace especial un libro no tiene por qué ser lo mismo que eleve la película, y viceversa. Sin embargo, no son pocas las adaptaciones cinematográficas que han logrado trasladar con éxito clásicos de la literatura tan imperecederos como 'Orgullo y prejuicio', que abandona Netflix el próximo 14 de julio.

Orgullo, prejuicio y cartas

'Orgullo y prejuicio' ('Pride and Prejudice', 2005) es la adaptación de Joe Wright del imprescindible novela de Jane Austen (una de las autoras más adaptadas al cine), y también una de las mejores versiones audiovisuales de esta historia, con permiso de la miniserie de la BBC.

Nos contaba la historia de los Bennett, una familia en plena crisis, ya que se arriesgaban a perderlo todo si una de las hijas no se casaba pronto y conseguía una figura masculina para heredar los bienes. En ese escenario, la mayor de las hijas conocía al adinerado soltero Mr. Darcy, a quien no soporta de buenas a primeras por lo que ella interpreta como una actitud altiva y prepotente.

Esta versión cuenta con las grandes interpretaciones de Keira Knightley y Matthew MacFadyen, acompañados de secundarios de lujo de la talla de Judi Dench, Donald Sutherland, Rosamund Pike, Carey Mulligan, Jena Malone, Brenda Blethyn, Rupert Friend o Talulah Riley.

La película sabe captar los puntos fuertes de la novela, empezando por la relación que se cuece a fuego entre Elizabeth y Darcy, con esa química inicial que te transmiten con una mirada, pero que se ve obstaculizada por una serie de malentendidos y conclusiones sacadas precipitadamente que lleva a ambos a tener muy mala impresión el uno del otro.

La evolución de esos sentimientos conforme van sabiendo más el uno del otro está muy bien plasmada, y pocas relaciones nos han emocionado tanto en la gran pantalla a base de pequeños gestos y sin necesidad siquiera de un beso.

La cinta también recoge el maravilloso sentido del humor de Austen y nos regala más de un momento entrañable y divertido (siempre me río con los sofocos de la señora Bennett o con las expresiones afectadas de Darcy), de esos que hacen que se preste a más de un visionado porque al final no puedes sino cogerle cariño a todos (menos a lady Catherine de Bourg, claro). Si no la habéis visto o queréis disfrutarla otra vez, aprovechad antes de que desaparezca de la plataforma.

