Últimos días para ver en Netflix uno de los mejores remakes de la historia cargado de violencia, cocaína e infinidad de momentazos arraigados en la cultura pop

A pesar de que los remakes-fotocopia tengan su sentido a nivel discursivo y metalingüístico, y ahí están casos como la 'Psicosis' de Gus Van Sant o la versión americana de 'Funny Games' de Michael Haneke, las mejores reinvenciones de largometrajes originales suelen ser, por norma general, aquellas que dan un lavado de cara a fondo a los títulos en los que se basan mientras mantienen, en la medida de lo posible, sus bases temáticas y conceptuales.

Las producciones de este corte que terminan viendo la luz y traduciéndose en éxitos, al menos a nivel estrictamente cinematográfico, han llegado históricamente con cuentagotas, estando entre ellas la joya que nos ocupa y que está a punto de abandonar el catálogo de Netflix. Esta no es otra que la salvaje e icónica obra maestra titulada 'El precio del poder', de Brian De Palma.

The World is Yours

El cineasta de New Jersey y un Oliver Stone que hizo las veces de guionista tomaron como base la extraordinaria 'Scarface, el terror del Hampa' de Howard Hawks, estrenada en 1932 y basada a su vez en la novela de Armitage Trail; trasladando la historia de ascenso y caída de Tony Camonte del Chicago de los 30 al Miami de los 80, cambiando el apellido Camonte por el de Montana y los orígenes del protagonista de Italia a la Cuba castrista.

La canónica narrativa de 'El precio del poder', vista en no pocas películas de géneros no necesariamente relacionados con el mundo criminal, no deja de ser el enésimo retrato del don nadie con excesos de ambición al que su codicia y la adicción al éxito y el control —y, en este caso, a otras sustancias mucho más nocivas— terminan pasándole factura. No obstante, De Palma y Stone se las apañaron, junto a un Al Pacino gigantesco pese a su modesta estatura, para dar forma a un clásico de culto único en su especie.

Esta segunda 'Scarface' grita "exceso" a los cuatro vientos secuencia tras secuencia, llevando al extremo esa visión de los años 80 que hoy día consideraríamos casi distorsionada por la nostalgia con un diseño de producción espectacular, y envolviendo la historia con un halo de fantasía cultura capitalista propia de la era Reagan que hermana sus tesis con la cinta del 32 sin olvidar plasmar en pantalla la irónica frase "The World is Yours", esta vez incorporada en un dirigible.

Violencia explícita, secuencias de montaje imposibles al ritmo de temazos como 'Push It to the Limit', una colección de personajes memorable, líneas de diálogo imperecederas, arraigadas en la cultura y repetidas hasta la saciedad, una casi desconocida Michelle Pfeiffer convertida en secundaria de lujo... 'El precio del poder' es un cúmulo de grandísimos aciertos que, en su momento, no supieron ser apreciados por una crítica que, salvo excepciones, fue injustamente dura con ella.

Si quieres disfrutar de esta maravilla desde tu cuenta de Netflix, sólo tienes hasta el próximo 31 de marzo, día en que abandona el catálogo de la plataforma.

