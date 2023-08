Esta ambiciosa película bélica que fracasó estrepitosamente en cines tiene un 97% en Rotten Tomatoes y la puedes ver en streaming

No son pocas las películas que no consiguen amortizar su presupuesto en taquilla. 'Onoda, 10.000 noches en la jungla' era una ambiciosa coproducción bélica sobre la ocupación japonesa de Filipinas que no funcionó ni en la taquilla internacional ni en la española.

Los últimos de Filipinas

'Onoda, 10.000 noches en la jungla' ('Onoda, 10 000 nuits dans la jungle', 2021) se ambienta en 1944. Durante la Segunda Guerra Mundial, el soldado Hiroo Onoda y sus hombres son enviados a Filipinas, a la isla de Lubang, para hostigar a los soldados estadounidenses a través de una guerra de guerrillas.

Se trata de una cinta francesa rodada en japonés y coproducida junto a Japón, Alemania, Bélgica, Italia y Camboya. Es la quinta película dirigida por el parisino Arthur Harari, y está guionizada por Bernard Cendron, Vincent Poymiro y el propio Harari.

Su presupuesto era de unos 4.700.000 euros, pero solo consiguió recaudar 262,276 dólares en todo el mundo. De hecho, en España se estrenó en mayo de 2022 y apenas cosechó 2.700 euros en cines. Su puntuación en Rotten Tomatoes es del 97% y tiene un 7,2 en IMDb.

Este dramá bélico está enmarcado en la Campaña de Filipinas, en la que distintos ejércitos se unieron para expulsar a los ejércitos japoneses de las islas, y adapta la historia real del militar Onoda, oficial de inteligencia de Ejército Imperial Japonés.

La película dura 2 horas y 53 minutos y ganó un Premio César a Mejor Guión Adaptado. Está disponible en streaming desde principios de 2023, a través de Movistar+ o mediante alquiler en Filmin.

