Esta noche en TV, una de las mejores películas de culto de la historia y una cima del cine de los 90

Pasan los años y ya apetece cada vez más marcar distancia con Quentin Tarantino por su manera de querer hundirse en el barro como persona, y a veces como artista (ese epílogo a ‘Kill Bill: The Whole Bloody Affair’). Al mismo tiempo, sus clásicos están armados con el mejor material para que cosas como ‘Pulp Fiction’ sigan todavía siendo mágicas.

Ficción barata

El director elabora una épica de historias de bolsilibros, con historias y líneas temporales cruzadas con lo que todavía podríamos denominar ingenio e irreverencia. John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis y Samuel L. Jackson dan lustre a esta obra maestra que se puede ver hoy en televisión a través de Be Mad a partir de las 22:10. También se puede encontrar en streaming a través de HBO Max y de Netflix.

Un restaurante que es asaltado por dos criminales impulsivos de poca monta. Un jefe de una organización mafiosa que quiere perseguir a un boxeador que le debe dinero. Una esposa aburrida y adicta que debe ser entretenida por un empleado. Todos estos escenarios se cruzan en las vidas de Jules y Vincent, dos asesinos a suelto que lidian con un encargo que se les va de las manos.

Tarantino se desplaza por una California desparramada de una forma que parece oculta bajo la capa de glamour y Hollywood que se intenta vender. Aun así, el crimen actúa a plena vista y los trapicheos se producen los suburbios, eliminando con bastante alma punk esa idílica imagen que se pretende sostener.

Aun así, hay ilusión y encanto en cómo Tarantino rueda incluso unas jeringuillas, no hablemos ya de un restaurante temático de los cincuenta donde se siente como un niño pequeño. El diseño de cada detalle está bien medido y pensado para acentuar estas historias y personajes que se van topando entre ellos con bastante asiduidad.

Todos escritos con bastante dedicación, además de pura serie B que está debidamente refinada con otros tropecientos clásicos que caben en ese cerebro que contiene mucha historia del cine. Ritmo, carisma y buen humor apuntalan una de las mejores películas de los noventa y un antes y un después para el cine independiente.

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