Apple inicia una guerra legal contra una película sobre un superhéroe ucraniano que hace levitar manzanas

La compañía Apple es muy celosa se sus productos y servicios, lo cual ha hecho que esté envuelta en múltiples disputas legales, pero hoy hemos descubierto la que probablemente sea la más absurda de todas: ha demandado al director ucraniano Vasyl Moskalenko por su película 'Apple-Man'.

Lo primero que uno pensaría al oír el título de la cinta en cuestión es que debe tener algún vínculo estrecho con Apple, pero lo cierto es que no. 'Apple-Man' es una sátira sobre el cine de superhéroes en la que su protagonista tiene la habilidad de hacer levitar manzanas. La fruta y no ningún producto de la compañía que ya ha llevado su queja ante la ley.

¿La demanda más absurda de la historia?

Desde Apple alegan preocupación por la posibilidad de que los consumidores asocien la película con Apple o que incluso piensen que la propia compañía la ha aprobado o está detrás de ella en el documento de 467 páginas que ha presentado.

El movimiento de Apple llega después de que Moskalenko consiguiera la aprobación de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, pero desde Apple están llevando a cabo una agresiva campaña para evitar el registro de la marca Apple-Man.

Eso puede llevar a Moskalenko a una situación límite, pues financió 'Apple-Man' a través de una campaña de kickstarter con la que recaudó 120.000 dólares. Ahora se enfrenta a la posibilidad de tener que usar todo ese dinero en gastos legales y ya ha expresado su preocupación en un vídeo que ha lanzado en Youtube.

Moskalenko destaca que "mi película es sobre manzanas, la fruta" y que no hay ninguna mención a Apple o alguno de sus productos, apuntando también que "si se denegase el registro, no hay ninguna garantía de que Apple no exija retirar mi película tras su estreno". Desde Apple no se ha hecho ninguna declaración al respecto.