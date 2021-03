'Bruja Escarlata y Visión': así era la reveladora escena del episodio final que acabó eliminándose de la serie de Marvel

El viernes 5 de marzo llegó a su final 'Bruja Escarlata y Visión', la primera serie de Marvel para Disney+. Algunos quedamos muy satisfechos con el final pero también los hubo que se sintieron un poco decepcionados con una resolución muy centrada en el personaje interpretado por Elizabeth Olsen.

Cuidado con los spoilers de 'Bruja Escarlata y Visión' a partir de aquí.

Y es que otros personajes no tuvieron tanta presencia en pantalla como algunos fans esperaban. Eso no quiere decir que el plan inicial fuera exactamente ese, ya que Matt Shakman, director de todos los episodios de 'Bruja Escarlata y Visión', ha desvelado en el podcast Fatman Beyond que se trabajó en varias versiones y que en algunas el Monica Rambeau (Teyonah Parris) "tenía un papel mucho más grande".

Quién es el Señor Scratchy

Además, Shakman también entró en detalles sobre una escena del episodio final que llegó a rodarse y que era muy reveladora, ya que aclaraba la verdad detrás del Señor Scratchy, el conejo de Agatha (Kathryn Hahn):

Teníamos algo planeado para el Señor Scratchy que finalmente no pudimos hacer porque el final tenía muchas piezas que encajar. Era una secuencia completa en la que Darcy, Monica y Ralph se encontraban con los niños, están en la casa de Agatha y creen que quizá deberían robar el Darkhold del sótano porque los niños lo han visto allí cuando estaban secuestrados. Bajan a por el libro, y cuando están a punto de alcanzarlo, el conejo salta delante del libro y ellos están en plan "Oh, es el Señor Scratchy, es el mejor". Ellos se acercan a acariciarlo, él bufa y entonces tiene lugar esta transformación a lo 'Un hombre loco americano en Londres' en la que el conejo se transforma en un gran demonio. Entonces hay un momento a lo 'Los Goonies' en el que intentan huir del conejo. Lo rodamos, pero no completamos los efectos visuales. Era una escena genial, muy divertida y todos estaban genial en ella, pero acabamos dejándola de lado porque era un gran desvío en medio de lo que estaba sucediendo.

El propio Shakman comenta que la serie no estuvo exenta del proceso habitual en una serie de ir cambiando cosas constantemente, confesando que "En cierto momento teníamos planeados diez episodios, pero acabamos mezclando un par para que el rimo funcionara mejor".

De hecho, estuvieron trabajando hasta última hora en ella, ya que "el episodio final se completó solamente dos semanas antes de su estreno en Disney+". Todo ello afectó al plan inicial de la compañía de estrenar de golpe sus tres primeros episodios, por lo que acabaron quedándose en dos para dar más margen a sus responsables y que no hubiera que acabar aplazando el desenlace...