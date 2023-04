Cancelación de ruido y sexo. La referencia de 'Succession' a una de las mayores leyendas urbanas sobre Leonardo DiCaprio

Si bien existe el debate de hasta qué punto 'Succession' es drama o es comedia, lo que está claro es que la excelente serie de HBO es una sátira y, como tal, nos encontramos con situaciones y diálogos con mucho eco de cosas reales... o de leyendas urbanas de gente de la élite. Ya sea empresarial... o cinematográfica.

Es el caso del quinto episodio de esta temporada, 'La lista negra' (The Kill List) en la que en un nuevo y brillante intercambio entre la extraña pareja de Tom (Matthew MacFayden) y Greg (Nicholas Braun), el segundo le cuenta al primero un inquietante rumor sobre su anfitrión, Lukas Matsson (Alexander Skarsgård):

«Matsson es muy frío. Cuando folla [con desconocidas] se pone cascos con cancelación de ruido. Pódcasts. Se tumba, le da al play y las mira deslizarse por su estaca.»

Sexo, cascos y vapers

Una línea de diálogo que podía haber pasado como una más acerca de excentricidades de ricos... pero que los fans de la serie han relacionado (solo hay que ver el hilo en Reddit) enseguida con Leonardo DiCaprio como un presunto comportamiento suyo a la hora de tener relaciones sexuales.

Un rumor/leyenda urbana surgida de webs como Deuxmoi y tabloides como OK! (reproducidos por Jezebel) que relatan, en boca de amigas de supuestos ligues de la estrella, cómo en la cama este se ponía los cascos de cancelación de ruido, encendía su vaper, se tumbaba, cerraba los ojos y hacía una señal a la muchacha para que siguiese "al lío".

Como todo rumor, este resurge de vez en cuando y los guionistas del episodio (Jon Brown y Ted Cohen) lo han transformado en uno sobre el magnate sueco. Que sea una referencia a la leyenda urbana no le da, eso sí, validez a la misma. De hecho el equipo de Jesse Armstrong suelen tener mucho cuidado con las referencias y no suelen nombrar nunca a nadie... y esta no es una excepción.

