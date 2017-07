Confirmado: Samuel L. Jackson volverá a ser Nick Fury en 'Capitana Marvel'

Grandes cosas nos esperan en el futuro de Marvel, sobre todo en la cuarta película de Los Vengadores, la cual se está vendiendo como la conclusión de esta primera etapa del universo cinematográfico de la compañía. Por desgracia, no la veremos hasta 2019 y justo antes llegará la 'Capitana Marvel' ('Captain Marvel') liderada por Brie Larson. Ahora sabemos que como mínimo estará acompañada por el Nick Fury interpretado por Samuel L. Jackson, con quien ya coincidió en 'Kong: La isla Calavera' ('Kong: Skull Island').

Recordemos que Jackson no ha vuelto a aparecer en la saga desde su participación en 'Vengadores: La era de Ultrón' ('Avengers: Age of Ultron'). Demasiado tiempo sin verle. No obstante, antes de en 'Capitana Marvel' también le veremos en 'Vengadores: La Guerra del Infinito' ('Avengers: Infinity War'). Eso sí, dudo que tenga mucho protagonismo en la cinta dirigida por los hermanos Russo, pero si algo deja clara esta noticia es que debe salir de ella con vida...

Recordemos que 'Capitana Marvel' estará dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, el dúo detrás de cintas como 'Half Nelson', 'Una historia casi divertida' ('It's Kind of a Funny Story') o 'La última apuesta' ('Mississippi Grind'), todas ellas escritas y dirigidas por ambos con la excepción de la cinta que le valió una nominación al Oscar a Ryan Gosling, la cual está firmada solamente por Fleck. Una elección curiosa por parte de Marvel, pero que encaja en su línea de fichar cineastas sin experiencia en grandes producciones.

No obstante, Boden y Fleck no se encargarán del guion en este caso, ya que el mismo corre a cargo de Nicole Perlman, que ya colaboró con James Gunn en el libreto de 'Guardianes de la Galaxia' ('Guardians of the Galaxy'), y Meg LeFauve, quien escribió la maravillosa 'Del revés' ('Inside Out') junto a Pete Docter y Josh Cooley. Por ahora nada más se sabe sobre la película, que Marvel cada vez es más aficionada al secretismo.

