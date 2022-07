Este gazapo de 'Parque Jurásico' ha pasado inadvertido durante décadas, y confirma que una narrativa impecable puede enmascarar (casi) cualquier error técnico o formal

Nunca dejará de sorprenderme lo mucho que le gusta a ciertas personas canalizar a su DiCaprio interior y señalar a la pantalla como hacía su personaje en 'Érase una vez en... Hollywood' cada vez que detectan un error de continuidad o algún desliz que se ha colado en plano en alguna serie o largometraje. No obstante, en muchas ocasiones, estos gazapos no hacen más que confirmar que existe esa "magia del cine" de la que tanto escuchamos hablar.

La mano que mece al raptor

Como muestra de ello tenemos este "fallo" de la legendaria 'Parque Jurásico' de Steven Spielberg, compartido en un hilo de Reddit en el que muchos comentaristas afirmaron no haberse percatado hasta que vieron la publicación. En él, puede verse la mano de un operador corrigiendo la postura del velociraptor que abre la puerta de en la mítica escena de la cocina.

He de reconocer que he visto la primera 'Jurassic Park' infinidad de veces y en pantallas de todos los tamaños imaginables y jamás he detectado la intrusión del responsable del animatronic, lo cual subraya la evidencia de que una buena narrativa, un buen conflicto y unos buenos personajes con un objetivo y todos los obstáculos del mundo en su contra enmascaran casi cualquier patinazo técnico o formal.

De hecho, la ficha de "goofs" —o pifias— de la película en IMDb enumera 178 fallos de continuidad, 18 con miembros del equipo o material de rodaje visible en pantalla e, incluso, cuatro relacionados con la sincronía del sonido y la imagen. Pero estas cifras no son suficientes para desviar la atención ni romper la magia de un espectáculo que continúa resultando brillante casi treinta años después de su estreno.