Falsos suicidios, risas histéricas y amenazas a ancianas: el delirante final alternativo de 'Titanic' que James Cameron decidió abandonar en la sala de montaje

Ya han pasado 25 años —sí, un cuarto de siglo— desde que la maravillosa 'Titanic' de James Cameron arrasase las taquillas de medio mundo con un cóctel de espectáculo, romanticismo y genio audiovisual que continúa tan fresco como el primer día. Tres horas y cuarto magníficas de principio a fin que podrían habernos dejado con un sabor de boca mucho menos agradable si las cosas hubiesen sido distintas en la sala de montaje.

¿Por qué digo esto? Porque el bueno de Cameron llegó a rodar un final alternativo que, por suerte, quedó relegado a los extras de la edición especial en DVD que se editó para celebrar el décimo aniversario del filme. Un fin de fiesta entre lo grotesco, lo delirante y lo cutre que ha vuelto a circular por redes sociales recientemente gracias a la magia de internet.

El horror

En el final original, la Rose anciana arroja en secreto al mar el colgante que tanto ansía Brock Lovett, el personaje de Bill Paxton. Tras ello, regresa a su cama, rodeada de fotografías que resumen su vida, y fallece mientras se reúne de nuevo con Jack en un Titanic que nunca llegó a naufragar. Con semejante escena, es complicado no terminar con un nudo en el estómago derretido en la butaca.

El alternativo... bueno, digamos que el alternativo es mucho más "peculiar", comenzando por el hecho de que arranca dando a entender que vamos a presenciar el suicidio de una anciana. Cuando Lovett y Lizzy, la nieta de Rose, la descubren, la mujer revela que siempre tuvo el collar y que tiene intención de tirarlo al mar, donde pertenece.

A partir de ese entonces, la cadena de despropósitos es sorprendente, empezando por el monólogo moralizante de Rose, digno de libro de autoayuda, continuando con el momento en que deja que Lovett toque el pedrusco —que recuerda a la escena del cheque y la monja en 'Ghost'— y culminando en el gritito que profiere la abuela cuando cumple su amenaza.

Gesto de estupefacción promedio al ver el final alternativo.

Pero, ojo, que, como dicen en la teletienda, aún hay más. Por si los niveles de repelús no eran suficientes, este final descartado —y con razón— tiene un primer plano de reacción de Bill Paxton realmente horrendo que deriva en una carcajada histérica al cielo capturada con un plano de grúa que encajaría a la perfección con una película del Joker.

Si a esto le sumamos una música tremendamente empalagosa, y al personaje de Lewis Abernathy gritando "That really sucks, lady!" a la anciana, prácticamente conteniendo sus ganas de agredirla, el espectáculo está asegurado. Por suerte, la escena de marras nos dejó una frasaza para el recuerdo: "No sé qué decirle a una mujer que intentó saltar del Titanic cuando no se estaba hundiendo y que después volvió a subirse cuando sí lo hacía".

Bendito sea el cine y el hecho de que cada largometraje tenga tres escrituras: la de la escritura de guión, la del rodaje y la de montaje.

