"Han arruinado el cine y la cultura". Alan Moore arremete contra las películas de superhéroes

La aportación de Alan Moore a los cómics de superhéroes está fuera de toda duda. A él le debemos joyas como 'Watchmen' o 'La broma asesina', pero el escritor hace tiempo que quiere distanciarse de esos personajes y ahora ha arremetido de lleno contra las películas de superhéroes en una entrevista concedida a Deadline.

No es habitual que Moore conceda entrevistas pero ahora tiene que promocionar 'The Show', la película que él mismo ha escrito. Como era de esperar, también se le preguntó por su visión del cine de superhéroes y no se mordió precisamente la lengua al contestar lo siguiente:

No he visto una película de superhéroes desde la primera de 'Batman' de Tim Burton. Han arruinado el cine, y también la cultura hasta cierto punto. Hace unos años dije que pensaba que era una señal preocupante que cientos de miles de adultos se reuniesen para ver personajes creados hace 50 años años para entretener a niños de 12 años. Eso parecía indicar cierto anhelo por escapar de las complejidades del mundo moderno, de volver a la visión nostálgica que recordamos de la infancia. Parecía peligroso, era infantilizar a la población.

Grotescos

Eso sí, Moore se considera en parte responsable de ello, ya que algunos de sus obras fueron esenciales para llamar la atención del público adulto al proporcionarles una excusa para leer cómics que no fuera para niños y que se sintieran sofisticados, algo que acusa a la industria del cómic de promover. Él mismo se arrepiente de haber ayudado a ello y destaca lo siguiente:

Todos esos personajes han sido robados de sus creadores originales, todos. Hay una larga lista de fantasmas esperando detrás de ellos... no tengo ningún interés en los superhéroes, fueron una cosa inventada a finales de los años 30 para niños y son un entretenimiento perfectamente bueno para ellos. Pero si intentas llevarlos a un mundo adulto entonces creo que se convierten en algo grotesco.

Además, Moore no tiene problemas en señalar que su versión favorita de Batman es la interpretada por Adam West, aunque justo es recordar sus palabras de que no ha visto ninguna película protagonizada por el justiciero de Gotham más allá de la primera 'Batman'...