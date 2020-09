'Watchmen': las razones por las que la visionaria serie de HBO es más relevante que nunca y ha hecho historia en los Emmy 2020

'Watchmen', ha arrasado en los Emmy 2020. La producción de HBO ya apuntaba a algo grande cuando obtuvo la mayor cantidad de nominaciones de todas las series antes de la ceremonia del domingo por la noche, alcanzado 26 nominaciones, en casi todas las categorías posibles. Finalmente ganó la impresionante cifra de 11 premios Emmy en total, incluyendo mejor serie limitada.

Entre los premios, destacan los concedidos a Regina King a la mejor actriz en una serie limitada; Yahya Abdul-Mateen II al mejor actor de reparto en una serie limitada; Cord Jefferson y Damon Lindelof por el mejor guion en una serie limitada; Trent Reznor y Atticus Ross por la mejor banda sonora para una serie limitada; Gregory Middleton por la mejor fotofía por una serie limitada; Victoria Thomas y Meagan Lewis por el mejor reparto de una serie limitada; y Sharen Davis y Valerie Zielonka por mejor vestuario de fantasía y ciencia ficción.

Es la primera adaptación de cómic (y secuela) que triunfa en los Emmy

Tenemos tan asumidos ciertos aspectos del consumo de fantástico que se nos olvida que hace 10 años era impensable que una adaptación de un tebeo de superhéroes ganara en noches de etiqueta y premios de prestigio. 'Watchmen' es un drama social profundo, pero también, sin lugar a dudas, una serie fiel al espíritu de los cómics. Varios de los personajes, incluida la protagonista Angela Abar son policías que usan máscaras y adoptan personajes elaborados como Sister Night y Looking Glass.

También cuenta con clones alienígenas que viven en una luna lejana, un genio billonario con un plan para dominar el mundo y un superhombre omnipotente y omnisciente de color azul cuya piel se ilumina. 'Watchmen' ha demostrado que una serie puede abrazar tropos de las viñetas y hacer una sátira mordaz de la situación de Norteamérica, algo que no es nuevo para los fans del fantástico, pero al ganar el reconocimiento universal y el prestigio, no solo se ha reafirmado sino que las recientes nominaciones a mejor película por 'Black Panther' o 'Joker' no son ya rarezas percibidas como caprichos.

Aunque 'Watchmen' se basa en la aclamada novela gráfica de 1986 de Alan Moore y Dave Gibbons sus nueve episodios no son una adaptación tradicional, sino que asimila los eventos del original literario que plasmó el director Zack Snyder en 2009, y lleva la consecuencia de aquellos al presente, con nuevos personajes escritos desde cero. Por tanto, no solo es la primera adaptación en ganar, sino que es una secuela y sin ni siquiera el consentimiento y bendición del autor original.

La deuda de los Emmy con 'The Leftovers' y Lindelof

En el año de los Emmy de 2017 se vivió una infamia que se recordará durante mucho tiempo. 'The Leftovers' y todo su equipo responsable (con una pequeña excepción) fue completamente ignorada no ya en la entrega de premios, sino en las nominaciones, ni una sola nominación a Mejor Serie de Drama o actores. Los de 2020 no soluciona la deuda con la magnífica (y muy superior a 'Watchmen') serie, pero al menos reconoce a su creador, Damon Lindelof.

Aunque 'Perdidos', ganó el Emmy al mejor drama por su primera temporada, Lindelof no ha sido reconocido como autor en solitario. Es curioso que lo haya hecho con una serie con un modelo de producción opuesto a aquel, más autocontenida, cerrada, y sin posibilidad de continuación por su parte, la noche y el día frente a cómo se estiró el chicle en la famosa 'Lost'.

Lindelof ha dejado claro que no está interesado en hacer más 'Watchmen', aunque ha apoyado igualmente a HBO para contratar a alguien para encabezar una nueva temporada. Hablando en la sala de prensa virtual de los Emmy 2020, Lindelof abordó el posible futuro de la serie:

"Se percibiría como una gran traición ganar un premio para una series limitada y volver para decir que no fue una serie limitada punto por punto. Esta fue mi visión, e invité a cualquier otro artista a tomar el relevo. ... Estoy mucho más emocionado de ver qué haría otra persona con él".

Lo que 'Watchmen' adelantó un año antes del Black Lives Mater

'Watchmen' dedicó parte de su historia a explorar el legado de la violencia racial en los Estados Unidos, comenzando con la recreación, largamente silenciada históricamente, de la masacre real de un próspero vecindario negro en Tulsa, Oklahoma en 1921. Que una serie de ciencia ficción se use como plataforma para difundir y educar sobre un hecho ocultado deliberadamente durante décadas, cuya responsabilidad histórica debería ser del gobierno y la educación de EE.UU., es importante. En su discurso de aceptación, Damon Lindelof dedicó el premio a las víctimas y supervivientes:

“Los incendios que destruyeron Black Wall Street todavía arden hoy. La única forma de acabar con ellos es si todos luchamos juntos".

Su discurso resuena hoy de otra forma, tras todo lo acontecido en 2020, tras las revueltas del Black Lives Matter después del asesinato policial de George FLoyd. Cuando 'Watchmen' se emitió hace un año, recibió críticas poner a oficiales de policía como los protagonistas. Pero tardó poco en revelarse cómo era una herramienta para desmontar la confianza de la población en la policía y revelar poco a poco la corrupción dentro del sistema. Desde jefes que esconden trajes del KKK a conexiones con el gobierno al reflejo temprano de Charlottesville.

HBO’s ‘Watchmen’ and Seattle police today: pic.twitter.com/3wGPyZwqfo — Ryan Parker (@TheRyanParker) July 1, 2020

Con la tensión social actual, la serie se convierte en una experiencia nueva, ya que el mundo enter ha visto un vídeo real de un comportamiento sistémico en algunos estados. En el episodio 'This Extraordinary Being', Angela experimentaba los recuerdos de su abuelo Will como policía de Nueva York en 1938 y cómo este se enfrenta a un racismo arraigado en las instituciones, incluido un intento de linchamiento a manos de un grupo supremacista blanco llamado Cyclops que cuenta con la policía entre sus miembros.

2020 ha demostrado que la injusticia racial de 'Watchmen', no es ficticia. La organización supremacista infiltrada en varias generaciones de policías y políticos sigue teniendo ramificaciones en el sistema judicial y la indignación por la falta de acción fiscal frente al abuso que todo el mundo ha presenciado ha generado revueltas que han sido aplacadas con fuerzas paramilitares ilegales en conflictos que van más allá de FLoyd y ha llevado a desapariciones en Portland y estado policial desproporcionado instigado por el presidente, a modo de represión de “una insurrección anarquista”.

'Watchmen' es una adaptación de cómic, tiene fantasía, lluvias de pulpos, gags violentos, acción y mucho humor negro, pero no es simple escapismo vacío. Su relato explora la cuestión implícita del cómic original y lo lleva a un terreno actual. Nuestros superhéroes eran los policías, pero la confianza en ellos está irreparablemente dañada. Algo que ha adquirido un nivel completamente nuevo de relevancia, al constatar que el racismo no solo no ha desaparecido, sino que toma forma cada mes en noticias como el tiroteo por la espalda a Jacob Blake el 25 de agosto. "¿Quién vigila a los vigilantes?"