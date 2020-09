Emmy 2020: Regina King se lleva el premio a la mejor actriz de serie limitada por 'Watchmen'

Regina King es la mejor actriz de serie limitada o película de La 72ª edición de los Emmy 2020 por su trabajo protagonista en 'Watchmen'. En una gala marcada por su celebración virtual a causa de las restricciones causadas por la pandemia de COVID-19.

¿Quién vigila a los supremacistas blancos?

Había un combate difícil entre Cate Blanchett por 'Mrs. America' y Regina King como mejor actriz principal y finalmente la protagonista de 'Watchmen', pero es una de las categorías que estaban más reñidas, incluso había posibilidades para que Shira Haas ('Unorthodox') se llevase el premio. Octavia Spencer, 'Self Made' y Kerry Washington, 'Little Fires Everywhere' no tenían la popularidad de sus obras a favor.

Era una de las categorías más reñidas, pero no sorprende el año del Black Lives Matter y 'Watchmen' tenía muchísimas nominaciones, por lo que no será extraño que arrase en muchas categorías que le quedan por delante, estando en listas con lo mejor del año y en plena conversación como referente de HBO, ahora que se ha estrenado 'Lovecraft Country', como la clave para interpretar la ficción en tiempos de Trump y conflicto racial candente. Es el tercer Emmy consecutivo de la noche para HBO.