HBO Max y Pedro Pascal tienen la serie perfecta tras el éxito de 'The Last of Us': Saturday Night Live nos presenta el tráiler de 'Mario Kart'

Después de 48 temporadas —que se dice pronto—, es totalmente comprensible que la gente de Saturday Night Live tenga un ojo clínico a la hora de dar forma a skits que, además de tronchantes, sean caldo de cultivo para viralizarse y correr como la pólvora en redes. En su último episodio, el programa de NBC ha vuelto a demostrarlo con un cóctel tan imposible como infalible.

It's a-me, Pedro!

Los ingredientes principales de la parodia del momento no podrían ser más idóneos, y estos no son otros que el actor y la serie del momento: Pedro Pascal y la magnífica 'The Last of Us' de HBO. Si sumamos a estos dos elementos el mítico universo de la saga 'Mario Kart', el resultado son algo más de dos minutos verdaderamente delirantes.

Como podéis ver en el vídeo que tenéis sobre estas líneas, el mashup entre la versión en acción real del videojuego de Naughty Dog y la longeva franquicia de Nintendo es un auténtico festival de guiños, referencias y ese humor marca de la casa que tanto gusta a los parroquianos de SNL. Añade a un Pascal en su salsa y el éxito está asegurado.

Esta semana va a ser especialmente favorable para los fans de 'The Last of Us'. Además del cuarto capítulo, que acaba de llegar a HBO Max —estoy con el recap entre manos, pero ya os digo que es fantástico—, y el sketch de Saturday Night Live, este viernes podremos el quinto episodio del show de Craig Mazin y Neil Druckmann, que adelanta su emisión para evitar competir con la Super Bowl.

Pero ojo, porque si sois seguidores del fontanero bigotudo, 2023 es vuestro año, porque el próximo 31 de marzo se estrenará en nuestros cines 'Super Mario Bros', la película de animación de Illumination Entertainment que promete mostrarnos el Reino Champiñón como nunca antes lo habíamos visto —y que tiene un reparto espectacular—.