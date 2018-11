El infierno rojo y verde: los pósters clónicos de las películas navideñas parecen salidos de una pesadilla

Para muchas personas la Navidad puede parecer una época particularmente siniestra. Año tras año —y cada vez antes—, las ciudades intentan desconcertar a sus habitantes con las luces más horteras que podamos imaginar, los villancicos perforan los tímpanos de todos aquellos valientes que osen a salir de sus casas sin tapones para los oídos y empiezo a sospechar que las autoridades vierten sustancias químicas al agua para aumentar los niveles de ñoñería de la sociedad.

Pero si estamos aquí es para hablar de cine; concretamente de un descubrimiento que la twittera @astralbarnes ha sacado a relucir en su cuenta tras percatarse de la existencia de un inquietante patrón presente en infinidad de pósters de producciones navideñas: la aparición de una pareja heterosexual de raza blanca exhibiendo sonrisas pétreas, más falsas que los monos de 'Jumanji', y ataviados con ropa roja y verde.

La muestra que puede verse en las capturas del tuit que preside estas líneas —originalmente extraídas de una cuenta de Letterbox— ronda el medio centenar de carteles clónicos que, para ser sinceros, rozan lo grotesco, y cuyo rastro parece apuntar hacia Hallmark Channel: una cadena de televisión norteamericana que produce contenido original y está especializada en productos edulcorados ambientados en las más diversas festividades. Echad un ojo a su página web para descubrir un auténtico festival kitsch digno de un museo de los horrores.

Echando un vistazo más en profundidad, y tras descartar la idea de que los creativos responsables de estas atrocidades sean reptilianos que no han terminado de comprender la esencia humana y su relación con la Navidad, me decanto a pensar en que estos pósters, en los que figuran títulos tan originales como 'Christmas Joy', 'It's Christmas Eve', 'Christmas in Love' o 'Reunited in Christmas', son fruto de una inteligencia artificial. O eso, o detrás de ellos se esconde una persona pidiendo ayuda desesperadamente utilizando algún tipo de mensajes cifrados.