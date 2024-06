El Joker se presenta a las elecciones de Tokio con la promesa electoral de acabar con la censura japonesa de los genitales desnudos

Realmente vivimos en una sociedad en la que ya cuesta distinguir realidad de ficción. Si os pilló despistados en 2021, hay desde hace tiempo un Joker japonés al que le ha dado por meterse en política. Y sí, ese Joker, el de Batman. Yuusuke Kawai, ex-cómico (qué cosas), se maquilla de nuevo y vuelve a la carga para presentarse como Gobernador de Tokio en las próximas elecciones del 7 de julio. Su principal promesa electoral: eliminar la censura de los desnudos en Japón.

Al menos es una propuesta más específica que la de la última vez. En 2021 ya causó furor por presentarse como candidato a la prefectura de Chiba con un programa electoral tan variado como caótico, con propuestas como prohibir la palabra "basura" o hacer de 'Let It Go' de 'Frozen' el himno de Chiba. Esta vez sube la apuesta, pasando de Chiba a candidato por la ciudad de Tokio, y lo hace acompañado de Sakurai Miu, la gyaru idol (gyaru es un término autoproclamado por chicas que toman decisiones atrevidas de vestimenta) que está colgando sus carteles desnudos en el espacio reservado para posters electorales.

Click para ver el tweet original

En otra referencia más no irónica a la película de Joaquin Phoenix, el lema en los posters electorales cuestiona "quién está más loca, si ella, o el mundo en el que vivimos". Los carteles han causado la incomodidad de los ciudadanos. Muchos han expresado su vergüenza en redes, o su preocupación porque niños vean este contenido. A lo largo de los 17 días que duran las campañas electorales es posible que los veamos desaparecer por completo, ya que la policía ya ha dado un aviso prohibiéndoles colgarlos, al menos en el espacio oficial destinado a los candidatos.

El sexo ha sido tema de campañas políticas japonesas en otras ocasiones. En 2015 otro candidado de derechas hizo algo similar, posando él mismo desnudo en este caso. En 2023 una candidata al gobierno del barrio de Setagaya usó su campaña política básicamente como publicidad de su futura carrera en la industria del cine adulto. El sexo es un tema de extremos en Japón, mientras para muchos ciudadanos es algo tabú, otros no tienen problemas en ser muy liberales con ello.

La candidatura del Joker japonés es una de muchas este año, hasta 56 candidatos se han presentado en lo que supone un récord histórico para la ciudad, y 22 más que el año pasado. De entre todas ellas casi que podrías montar un 'Escuadrón Suicida' con los candidatos, porque también se ha presentado La Máscara en persona (que no es Juim Carrey, sino el propio Yuusuke de nuevo disfrazado y promoviendo la poligamia) o incluso un candidato llamado 'AI Mayor' que asegura ser una Inteligencia Artificial, y que ha declarado mantener su identidad en secreto para centrarse en mejorar la vida de los ciudadanos de Tokio y asegurarse de que la política es "justa y transparente".

Afortunadamente no todo es un meme. Si bien este desfile de candidatos de broma es divertido, es altamente improbable que los japoneses elija a cualquiera de ellos como Gobernador de Tokio. Yuriko Koiko y Renho son las principales opositoras en esta campaña. La primera quiere tener su tercer mandato consecutivo en la ciudad, y promete una gratuidad en las tarifas de cuidado infantil mayores medidas para prevención de desastres. La segunda llega con intenciones de hacer reformas presupuestarias y aumentar el ingreso neto de los trabajadores. Esta elección llega en un momento donde la inflación y la tasa de natalidad son una de las mayores preocupaciones en el país.

