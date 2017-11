Las amazonas responden al polémico cambio de vestuario en 'Liga de la Justicia'

La imagen comparativa que puedes ver arriba se hizo viral esta semana. A la izquierda, las amazonas en 'Wonder Woman', de Patty Jenkins; a la derecha, las amazonas en 'Liga de la Justicia', de Zack Snyder. El cambio en el vestuario es evidente, se han recortado las prendas, y el resultado es una nueva polémica sobre el machismo en Hollywood.

Ya sabemos lo caldeado que está el ambiente tras las numerosas y sorprendentes noticias sobre acusaciones de acoso sexual en la industria, y parece que no hace falta mucho para encender otro fuego. La imagen del cambio de vestuario de las amazonas llegó a Internet y generó críticas en Twitter (qué raro, ¿verdad?); lo más llamativo es que una estrella como Jessica Chastain se uniese a la controversia con sus propios comentarios. Puedes leerlo a continuación:

Por si te lo estés preguntando: aquí hay una imagen de cómo lucen las Amazonas en Wonder Woman, junto con una foto de cómo lucen en Justice League. El primer [vestuario] está diseñado por Lindy Hemming, el segundo por Michael Wilkinson. Algunos pasos hacia atrás, me parece.

He aquí un fantástico ejemplo de la diferencia entre la mirada masculina y la femenina. Las amazonas de Patty Jenkins a la izquierda. Las de Zack Snyder a la derecha.

Hey hombres, ¿qué vestiríais para luchar? Pista: no expongáis vuestros órganos vitales.

[Tras recordarle un seguidor el vestuario de los hombres en '300'] Prefiero el diseño de Patty Jenkins en Wonder Woman. Creo que hay otros de acuerdo conmigo ya que es la película de origen de superhéroe más taquillera de todos los tiempos. [Cabe discutir su validez como argumento pero el dato es cierto]

Ante estas reacciones, USA Today tuvo la oportunidad de hablar con la actriz y deportista Brooke Ence, que interpreta a una de las amazonas en ambas películas. Sobre el cambio de vestuario, Ence dijo: "no me molestó en absoluto" y "las chicas del set nunca lo vieron como una versión más sexy. Si acaso, se sentía un poco más glamuroso, porque teníamos un cabello más largo y hermoso".

En cuanto al argumento de que las amazonas necesitarían una armadura que protegiera el estómago durante la batalla, Ence vuelve a defender el nuevo vestuario por la naturaleza de los personajes: "Somos mujeres súper-poderosas y puede que nadie llegue tan cerca." A esto añade una opinión personal:

"Ante todo soy una atleta, ¿de acuerdo? Normalmente no puedo vestir nada sin que alguien haga un comentario sobre los músculos de mi cuerpo. Así que para mí, realmente fue una pasada poder enseñarlo y no sentirme inmediatamente masculina sino muy femenina."

Por otro lado, Samantha Jo, experta en artes marciales que también encarna a una amazona en 'Wonder Woman' y 'Liga de la Justicia' compartió una extensa defensa del vestuario en su cuenta de Twitter, destacando la comodidad y la confianza que le transmitía el diseño de Michael Wilkinson:

"Creo que es importante recordar que el estilo de lucha de las Amazonas es muy diferente al de un Caballero, un Samurai, un Kriptoniano, etc. Hemos podido ver que el estilo de las Amazonas es más acrobático y extraordinario, necesitando armaduras que les permitan ese tipo de movimiento corporal."

