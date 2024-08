LEGO hará alucinar a los fans de Tim Burton con su nuevo set inspirado en una mítica escena de 'Pesadilla antes de navidad'

La nostalgia es una gran compañera del negocio del entretenimiento, y eso no sólo se ve en unas cuartas y hasta quintas partes de películas que nos acompañaron desde que éramos niños, sino también para los más contemporáneos que, redescubriendo clásicos del cine, no pueden dejar de volverse fans de un personaje, como lo son aquellos fieles seguidores de Jack, del director Tim Burton, que seguro convertirán este set de LEGO inspirado en 'Pesadilla antes de navidad' en todo un objeto del deseo.

A través de X (antes Twitter), la cuenta Discussing Film ha dado a conocer las imágenes de lo que será un set de edición especial de Jack y Sally, que consta de tres escenarios emblemáticos de la cinta de stop motion: la Colina Espiral, la casa de Jack Skelleton y el ayuntamiento de Ciudad de Halloween.

El diseño fue obra de Simon Scott, un fanático de LEGO que vive en el Reino Unido, que diseñó este set como parte del programa LEGO Ideas. Una vez diseñado, 10.000 personas votaron para que se convirtiera en un set real que pudiera estar a la venta.

Al hablar sobre su diseño, Simon dijo: "Soy un gran fanático de LEGO y de la película, así que es un honor para mí ver mi creación cobrar vida en forma física". Y es que este set tiene un alto grado de detalle, ya que encontraremos también la bañera andante, una pizarra en la casa de Jack con su fórmula de la Navidad y el atril del ayuntamiento donde Jack dio su discurso.

Este set de colección incluye ocho queridos personajes de Disney: Jack Skellington, Sally, Santa Claus, Lock, Shock, Barrel, Zero el perro y una figura de dos caras para construir con ladrillos del Alcalde.

Con un total de 2.193 piezas, el set LEGO Ideas Disney Tim Burton's The Nightmare Before Christmas ofrece una experiencia de construcción gratificante para fanáticos y coleccionistas, aunque será una pieza de colección que no saldrá nada barata, ya que, en la web oficial de la marca, indica un costo de preventa de 199,99 euros para cuando se haga oficial la salida al mercado de este esperado set, marcada para el 6 de septiembre, justo antes de la celebración de Halloween para poder tiempo de armarlo y decorar la casa.

