'Los increíbles 2' presenta a sus nuevos personajes y a los actores que les prestarán sus voces

De entre todas las piezas que ha gestado esa fábrica de maravillas animadas que es Pixar —que no son pocas, precisamente—, puede que la fantástica 'Los increíbles' sea mi cinta predilecta. El trabajo de Brad Bird en la incursión superheróica del estudio, además de impecable en términos estrictamente cinematográficos, rezumaba un encanto especial que convirtió el anuncio oficial de su rumoreada secuela en una de las mayores alegrías cinéfilas que me he llevado en los últimos meses.

Para precalentar el estreno de 'Los increíbles 2', la gente de Pixar, aprovechando el tirón del meme derivado de Google Arts, ha creado un hilo en su cuenta oficial de Twitter revelando las nuevas incorporaciones al reparto del filme junto al aspecto que tendrán sus respectivos personajes. Un nutrido grupo de intérpretes que se unirán a Holly Hunter, Sarah Vowell, Samuel L. Jackson, Craig T. Nelson y Huck Milner, quienes repetirán labor prestando su voz a los protagonistas.

Comenzamos la lista con un viejo conocido, el agente Rick Dicker, doblado en el largo original por Bud Luckey, quien será sustituido en esta ocasión por Jonathan Banks —Mike Ehrmantraut en las catódicas 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul'. La labor de Rick será la de mantener la identidad de los Súpers en secreto, pero el cierre de su división le pondrá las cosas bastante complicadas.

Continuamos con Voyd, una nueva Súper muy entusiasta y obsesionada con Elastigirl a la que dará voz Sophia Bush. Sus habilidades consistirán en manipular los objetos que la rodean, cambiándolos de posición mediante la creación de vacíos capaces de hacer aparecer y desaparecer la materia y moverla a través del espacio.

Por su parte, Bob Odenkirk —'Better Call Saul'— será Winston Deavor, un encantador pez gordo del mundo de las telecomunicaciones con cierta obsesión por los superhéroes y que busca el modo de cambiar la opinión pública sobre ellos.

Catherine Keener interpretará a la hermana de Winston, llamada Evelyn. Un auténtico cerebro privilegiado del campo tecnológico que es la verdadera artífice del éxito de la compañía de los Deavor.

Para terminar tenemos a este personaje, conocido únicamente como Ambassador, y que compartirá cuerdas vocales con Isabella Rossellini. De ella sólo se sabe que está a favor del retorno de los Súpers bajo el amparo de la ley.

'Los increíbles 2' aterrizará en las salas de cine españolas el próximo 27 de junio.