'Misión Imposible 6' ya tiene título, sinopsis y primera imagen oficial de Tom Cruise jugándose la vida

Por fin hay novedades sobre 'Misión Imposible 6', la película que los fans del Universo DC están deseando ver para saber por qué diablos Paramount no permitió que Henry Cavill se afeitase el mostacho (arruinando en parte la caótica 'Liga de la Justicia'). Desde hoy ya sabemos que el film se titula 'Mission: Impossible – Fallout'.

Ha sido Tom Cruise el encargado de dar la noticia publicando un par de fotografías en Instagram. La que tienes arriba donde se revela la claqueta y otra que puedes ver más abajo que es la primera imagen oficial de esta nueva entrega de la franquicia de acción, cuyo estreno está fijado para el 27 de julio.

No dudo que la escena sea arriesgada (sobre todo para alguien que no sea un especialista) y quede espectacular en la película una vez que esté todo en montado y en movimiento, parece que no hay piloto... Pero así visto parece un paso atrás respecto a la anterior 'Misión Imposible', con ese momento impresionante en el que Ethan Hunt (Cruise) se quedaba agarrado a un avión que iniciaba su despegue:

'Fallout' está escrita y dirigida por Christopher McQuarrie, responsable de la anterior entrega, 'Misión: Imposible - Nación Secreta' ('Mission: Impossible - Rogue Nation'), así como de 'Jack Reacher', donde colaboró por primera vez con Tom Cruise. Además de la estrella de la saga, vuelven Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson y Michelle Monaghan. La ausencia más destacada es la de Jeremy Renner, mientras que las principales novedades del reparto son Angela Bassett, Vanessa Kirby y Henry Cavill.

Es de suponer que el bigotudo Cavill es el gran enemigo de la película porque no hay nadie más en el elenco con pinta de ocupar ese papel; dudo que apuesten por Bassett o Kirby como villana (quizá como cerebro del mal, enviando a Superman a partirse la cara por ella). Por cierto, ésta es la breve y misteriosa sinopsis oficial distribuida por Paramount:

"A menudo, las mejores intenciones se vuelven contra nosotros. MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT presenta a Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo del IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) junto con algunos aliados familiares (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) en una carrera contra el tiempo después de que una misión salga mal."

Se rumorea que veremos el tráiler muy pronto, quizá mañana viernes.