El regalo navideño de Warner: el inicio de 'Liga de la Justicia' ya está online para disfrutar de la magia del CGI

Mientras Disney y Marvel celebran la adquisición de nuevos superhéroes, Warner ha tenido la genial idea de publicar online el inicio de 'Liga de la Justicia' ('Justice League'), el último estreno basado en los personajes de DC Comics.

El motivo es promocionar la venta de la película en formato digital HD en el mercado de Corea del Sur, de ahí los subtítulos, aunque después de ver el material igual algunos cambian de idea... El vídeo incluye los tres primeros minutos de la película dirigida por Zack Snyder (con añadidos de Joss Whedon) y nos permite "disfrutar" una vez más del polémico arreglo facial de Superman con CGI, incorporado en los reshoots.

Recordemos que Henry Cavill se encontraba rodando 'Misión Imposible 6' cuando Warner pidió grabar nuevas escenas de 'Liga de la Justicia' para "arreglar" el primer montaje de Snyder. Paramount no permitió que el actor se afeitara el bigote y Warner tuvo que pedir una nueva tarea a los especialistas de efectos visuales para que el Hombre de Acero luciese sin vello facial; tenían que reconstruir toda la mandíbula por CGI.

Aunque hay fans que aseguran que no notaron nada raro en la cara de Cavill, el vídeo deja lugar a pocas dudas. Queda ridículo. Es una chapuza incomprensible en una superproducción de 300 millones de dólares. Pero esto no es lo único lamentable que queda en evidencia; tras el prólogo con Superman (que no encaja en absoluto con las dos anteriores películas del personaje), llega Batman con el primer y torpe momento de acción, por cierto, también realizado por Whedon y añadido en los reshoots.

Ya comentamos que Holt McCanny, el actor que grabó esas escenas de lucha con Ben Affleck, reveló que la intención de Whedon con ese enfrentamiento era ofrecer algo divertido pero Warner no quería empezar la película con una situación cómica y volvió a montar la escena para quitar el humor y dejarla solamente en acción. De ahí que los planos no encajen bien y visualmente no tenga sentido lo que ocurre.