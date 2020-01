Muere Kobe Bryant, leyenda del baloncesto y ganador del Óscar, a los 41 años

Kobe Bryant ha fallecido a los 41 años de edad en un accidente de su helicóptero personal en la localidad norteamericana de Calabasas. El choque del helicóptero provocó un incendio que dificultó la ayuda por parte de los bomberos y el personal de emergencia y finalmente no ha habido supervivientes.

Bryant es popularmente conocido por haber jugado durante 20 temporadas en Los Angeles Lakers, llegando a convertirse en el tercer máximo anotador de la NBA. Se da la casualidad de que hace apenas unas horas bajó al cuarto lugar al ser superado por Lebron James, a quien felicitó a través de su cuenta de twitter apenas unas horas antes de su inesperado fallecimiento.

Sus apariciones en cine y televisión

Poco después de su retirada en la temporada 2015/2016, Bryant reactivó su interés por el audiovisual, produciendo, escribiendo y narrando en 2017 el cortometraje animado 'Dear Basketball' por el cual fue premiado con un Óscar. Apenas un año después se puso al frente de 16 entregas del espacio televisivo deportivo 'Detail'.

Sin embargo, su afición por este mundo se remonta a 1996, año en el que también debutó en la NBA, ya que entonces apareció en un episodio de 'Moesha', interpretándose a sí mismo cuatro años después en un capítulo de 'Bette', algo que volvió a hacer en 2010 en 'Modern Family'.

Además, en 2015 también realizó una pequeña aparición en la simpática 'Padres por desigual' y seguro que a nadie le hubiese sorprendido verlo también la secuela de 'Space Jam' que llegará a los cines en 2021.

Homenajes

Son muchas personalidades del mundo del espectáculo los que han querido despedirse de Bryant:

Like everyone, I’m stunned and saddened by the news about Kobe Bryant. My heart is broken for his wife and family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 26, 2020

My💔Goes Out To Kobe’s Family,Friends,Fans. It’s SO HARD To Deal With The Death Of a GREAT STAR,Because We Feel As If We Knew Them Personally.Kobe Bryant Was a GREAT ATHLETE,& All Of America Will Feel His Loss.

The 🌎 Has Lost a Bright Light ✨🌟✨. — Cher (@cher) January 26, 2020

Today we @WaltDisneyCo mourn the tragic loss of @kobebryant...a giant in sports and a person so full of life. Terrible news and so hard to process.... — Robert Iger (@RobertIger) January 26, 2020

Kobe literally just broke the internet.



Life is just so beyond our capacity to control. May his loved ones and those of all who perished find peace. — Jeffrey Wright (@jfreewright) January 26, 2020

🇧🇷 Neymar scored for PSG tonight and dedicated his goal to Kobe Bryant by raising the #24.



Iconic moment. I still can't believe it man. RIP. 🙏🏽 pic.twitter.com/x1ojkyJeVV — FutbolBible (@FutbolBible) January 26, 2020

Kobe Bryant changed the game. He changed our world. He will be sorely missed. — Bill Nye (@BillNye) January 26, 2020

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020

Descanse en paz.