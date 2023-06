"El mundo se quedó sin rosa": 'Barbie' agotó toda la pintura de una de las empresas más grandes del sector para fabricar un decorado de ensueño

Cuando en 1910 la empresa de pinturas Rosco se fundó, nadie esperaba que 113 años después alguien fuera a comprarles todo el color rosa alrededor del mundo para poder pintar los decorados de una película. ¿Quién iba a necesitar tanto rosa al mismo tiempo? ¿Por qué? Los diferentes tráilers de 'Barbie' nos han dado una explicación: no hay otra manera de que la película tenga la estética perfecta.

Life in plastic is fantastic

"Usaron toda la pintura que teníamos": los encargados de Rosco no sabían qué hacer a la hora de satisfacer las necesidades de rosa fluorescente con los que Greta Gerwig quería llenar desde el suelo hasta las farolas de 'Barbie'. Que no quedara ni un solo milímetro del plató sin pintar para que el ambiente infantil de la película no se diuminara: la directora se resistió a olvidarse de lo que más amaba de la muñeca cuando era una niña.

Como dicen desde la propia empresa de pinturas, "El mundo se quedó sin rosa". Aunque, bueno, todo tiene matices: en 2022, la pandemia de Covid todavía estaba haciendo que empresas como Rosco tuvieran problemas en su cadena de suministro y, además, aún estaban intentando recuperarse de aquella helada de 2021 en Texas que dañó los materiales necesarios para fabricar la pintura. Eso no quita para que Gerwig y su equipo se quedaran con absolutamente todo lo que pudieran pillar a su paso. ¿Es rosa? Me interesa.

'Barbie' sigue siendo una de las grandes incógnitas de este año: ¿Es solo un meme o realmente va a ser un éxito en taquilla? ¿Tiene posibilidades reales de meterse entre las diez películas más taquilleras del año? Desde luego, no es por falta de rosa. ¡Habrá que ver si es suficiente!

En Espinof | 'Mujercitas': Greta Gerwig reformula el clásico literario en una exquisita adaptación