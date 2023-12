Netflix México ve remontar a esta cinta de acción como la más vista entre los amantes del género y sangrientas secuencias

En la pantalla, los hombres están dispuestos a darlo todo por su familia, sin embargo, hay situaciones que rebasan sus fuerzas pero éstos saben arreglárselas para salir adelante, y es que, después de una exitosa serie de cintas en las que John Wick se la pasa repartiendo golpes a diestra y siniestra, tenemos delante de nosotros una película en la que el punto débil del protagonista lo lleva a tomar decisiones por demás radicales en secuencias de acción únicas que hacen de 'Nadie' una de las cintas más vistas de Netflix.

Bob Odenkirk es uno de los actores más carismáticos de la actualidad. Gracias a su interpretación de Saul Goodman en las series Breaking Bad y Better Call Saul, se ha ganado el reconocimiento de público y crítica por su talento y versatilidad, lo que demuestra el porqué fue la elección perfecta para esta cinta.

Ya que ningún director de casting lo habría elegido como protagonista de una saga de acción, quizá nadie tendría grandes esperanzas en él al verlo repartiendo golpes, pero en cuanto ves la primera pelea de la cinta sabes que solo puede ser él el que puede realizar ese papel, a pesar de estar educado en la comedia y tan alejado de papeles de "tipo duro".

La película 'Nadie' ('Nobody' en su título original), es dirigida por Ilya Naishuller (a quien le debemos la primera cinta de acción rodada en primera persona) y escrita por Derek Kolstad, que nos promete un giro inesperado.

Hutch es un padre de familia que trabaja como técnico de mantenimiento. Es un hombre tranquilo y apacible que siempre intenta evitar los conflictos, sin embargo, todo cambia una noche cuando dos ladrones entran en su casa y éste decide no oponer resistencia y dejar que los ladrones se lleven lo que quieran. Una decisión que tiene graves consecuencias para Hutch: su esposa se siente decepcionada por su cobardía, su hijo se aleja de él y el mismo protagonista empieza a sentirse culpable por no haber defendido a su familia.

Las secuelas del incidente en su casa desencadenan una serie de eventos que llevan a Hutch a descubrir secretos oscuros sobre su pasado y a descubrir que tiene habilidades que nunca antes había sospechado que poseía, mismas con las que se embarca en una misión para proteger a su familia de un peligroso adversario.

Hay que aclarar una cosa sobre esta película: por más que no paremos de señalar el trasfondo cómico de Odenkirk, 'Nadie' no destila ironía ni comicidad por ningún lado. Es una película seria de acción en la que no queda lugar para una frase graciosa o a unos personajes divirtiéndose entre ellos y es que esta cinta "es brutal, sangrienta y dura sin convertirse en una copia de cualquier otra del mismo género".

'Nadie' está disponible en Netflix México

