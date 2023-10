Netflix acaba de estrenar el final de una de las mejores series de la historia: una alucinante precuela que redondea un genial universo televisivo

Mucha gente estaba esperando este día y finalmente ha llegado: Netflix acaba de incorporar a su catálogo la sexta y última temporada de 'Better Call Saul', una serie excepcional que hace tiempo se quitó el pero de ser una precuela de 'Breaking Bad' para convertirse en una obra imprescindible para cualquier amante de la buena ficción televisiva.

Una larga espera

De esta forma, el final de 'Better Call Saul' llega a Netflix España 14 meses después de su estreno en Estados Unidos. Eso no supone que haya quedado inédita en nuestro país, pues hasta ahora podía verse a través de Movistar+. Sin embargo, son muchos más los usuarios de Netflix y no me sorprendería lo más mínimo verla entre lo más visto de la plataforma durante los próximos días.

Una buena noticia para los pacientes es que la temporada 6 de 'Better Call Saul' es la más larga de la serie, ya que consta de 13 episodios. En su momento se estrenaron en dos tandas, la primera con 7 episodios y la segunda con 6, pero a Netflix han llegado todos de golpe. Personalmente no creo que se trate de una serie muy dada a grandes maratones, pero que cada cual decida cómo prefiere verla.

Si todavía la tenéis pendiente, os adelanto que se trata de un final excepcional que cierra de forma magistral el universo televisivo iniciado por 'Breaking Bad' hace ya 15 años. Vince Gilligan, su creador, ha dejado claro que toca pasar página, mientras que Rhea Seehorn se atrevió a pronosticar cómo cree que continúa la historia de 'Better Call Saul' tras el último episodio y Bob Odenkirk no tuvo problemas en señalar cuál cree que sería la historia que contaría una hipotética temporada 7.

