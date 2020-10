Nueva imagen de 'The Suicide Squad': James Gunn afirma que DC le dio carta blanca para matar a cualquier personaje de la película

'The Suicide Squad' es uno de los pocas películas de superhéroes que por el momento no ha visto afectado su plan de lanzamiento por la pandemia de coronavirus. Su estreno sigue fijado para el 6 de agosto de 2021 y poco a poco vamos conociendo más detalles sobre el esperadísimo salto a DC de James Gunn.

Más arriba tenéis una llamativa nueva imagen de 'The Suicide Squad' que ha aparecido de forma exclusiva en Empire, pero lo que más nos interesa a día de hoy es una declaración del propio Gunn en la que afirma que DC le dio carta blanca para poder matar a cualquiera de los personajes que aparecen en la cinta.

En concreto, Gunn ha hecho ese comentario en su cuenta de twitter cuando un fan dejó caer en una charla con él que hay algunos personajes como Harley Quinn, King Shark o Amanda Waller que es imposible que puedan morir en 'The Suicide Squad'. Estas fueron sus palabras:

No character was protected by DC. They gave me carte blanche to do what I wanted. That was one of the things we agreed to before I came to work for them. I wasn't looking for shock value but I wanted the audience to know anything could happen. #StoryReignsSupreme #TheSuicideSquad https://t.co/VxH2ChdqWf