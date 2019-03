Primer póster de ‘Once Upon a Time in Hollywood’: Brad Pitt y Leonardo DiCaprio lucen palmito en lo nuevo de Quentin Tarantino

La espera hasta que llegue a nuestros cines 'Once Upon a Time in Hollywood' el próximo 15 de agosto está siendo verdaderamente insufrible. Que Quentin Tarantino estrene película ya es motivo más que suficiente para que la comunidad cinéfila se ponga de los nervios, pero es que su último trabajo se está perfilando como uno de los grandes títulos del año, sobre todo después del aluvión de nombres de primer nivel que se han ido uniendo a su reparto.

Para hacer menos amarga la espera —o para todo lo contrario, eso ya depende de cada uno—, la gente de Columbia Pictures ha decidido compartir el primer póster del largometraje, en el que Leonardo DiCaprio y Brad Pitt lucen palmito y estilazo en la piel de Rick Dalton y Cliff Booth, una estrella del Hollywood en pleno cambio de los años 60 y su doble para las escenas de riesgo.

Cabe recordar que junto a DiCaprio y Pitt, Margot Robbie se encargará de dar vida a Sharon Tate, brutalmente asesinada por la familia Manson el verano de 1969; un hecho que tendrá especial relevancia en la trama del filme al ser la modelo y actriz vecina de Rick Dalton en la —no tan— ficticia Meca del cine de Quentin Tarantino.

Completando un elenco descomunal, 'Once Upon a Time in Hollywood' contará con la presencia de grandes como Al Pacino, Tim Roth, Kurt Russell, Michael Madsen, Dakota Fanning, Emile Hirsch, el tristemente desaparecido Luke Perry o Bruce Dern, que reemplazó a Burt Reynolds tras su muerte el pasado septiembre de 2018.