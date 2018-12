Las 39 películas más esperadas de 2019: el final de Vengadores, lo nuevo de Tarantino, el salto de Scorsese a Netflix y más

El 2019 está a la vuelta de la esquina y va a ser un año repleto de títulos que los amantes del séptimo arte van a estar deseando ver lo antes posible. Por ello, en Espinof hemos decidido realizar un repaso a las 39 películas más esperadas de 2019, centrándonos en aquellos títulos que podrán verse en España durante esos 365 días.

Entre ellas hay espacio para cintas como 'Vengadores: Endgame', la película llamada a poner fin a una era muy exitosa para Marvel, 'Toy Story 4', el regreso de los juguetes de Pixar tras lo que parecía una despedida inmejorable, o 'Glass (Cristal)', el inesperado crossover entre dos de las obras más populares de M. Night Shyamalan, pero hay propuestas de todo tipo:

'El vicio del poder'

Dirección: Adam McKay

Reparto: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Bill Pullman, Stefania Owen, Jillian Armenante, Brandon Sklenar, Brandon Firla, Abigail Marlowe, Liz Burnette, Matt Nolan, Brian Poth, Joey Brooks, Joe Sabatino, Alison Pill, Tyler Perry, Shea Whigham, Cailee Spaeny, Fay Masterson, Don McManus, Adam Bartley, Lisa Gay Hamilton, Jeff Bosley, Scott Christopher, Mark Bramhall, Stephane Nicoli, Kirk Bovill

Biopic del político Dick Cheney, que llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de George W. Bush, en el que parece que Christian Bale vuelve a darlo todo para intentar conseguir su segundo Óscar. A día de hoy ni la película ni el actor parten como favoritas de cara a los próximos Óscar, pero sí que sería toda una sorpresa que no fuesen nominados y la crítica está dejando a 'El vicio del poder' por las nubes.

Estreno 11 de enero

'Glass (Cristal)'

Dirección: M. Night Shyamalan

Reparto: James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Anya Taylor-Joy, Shayna Ryan, Spencer Treat Clark, Charlayne Woodard, Sarah Paulson, Luke Kirby, Rob Yang, Brian Donahue, Adam David Thompson, Marisa Brown, Kyli Zion

El muy esperado crossover entre 'El protegido' y 'Múltiple' con el que M. Night Shyamalan tiene un reto titánico. No son pocos los que señalan a la cinta protagonizada por Bruce Willis como su mejor trabajo y de aquí poco menos que esperan una obra maestra. Va a ser difícil llegar a tanto, pero confiemos en 'Glass'.

Estreno 18 de enero

'Mula'

Dirección: Clint Eastwood

Reparto: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Michael Peña, Taissa Farmiga, Laurence Fishburne, Ignacio Serricchio, Alison Eastwood, Dianne Wiest, Diego Cataño, Robert LaSardo, Lobo Sebastian, Andy García, Clifton Collins Jr., Manny Montana, Jill Flint, Noel Gugliemi, Loren Dean, Katie Gill, Daniel Moncada, Victor Rasuk, Monica Mathis, Devon Ogden, Ashani Roberts, Lee Coc, Rey Hernandez, Joe Knezevich, Derek Russo, Sparrow Nicole, Tess Malis Kincaid

Solamente hace falta ver el nombre del director para tener claro que hay que verla. Además, Clint Eastwood regresa también delante de las cámaras en 'Mula', la historia de un octogenario que se convierte en un improbable traficante de drogas para poder seguir adelante con su vida.

Estreno 18 de enero

'La favorita'

Dirección: Yorgos Lanthimos

Reparto: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn, James Smith, Mark Gatiss, Jenny Rainsford, Tim Ingall, Basil Eidenbenz, Timothy Innes, Jack Veal, James Melville, Hannah Morley, John Locke

El cine de Yorgos Lanthimos siempre ofrece propuestas diferentes y muy bien rodadas, pero parece que será con este singular drama de época cuando reciba finalmente el aplauso de Hollywood. Además, 'La favorita' es uno de los títulos que más suenan como alternativa a 'Roma' de cara al próximo Óscar de mejor película...

Estreno 18 de enero

'Creed 2: La leyenda de Rocky'

Dirección: Steven Caple Jr.

Reparto: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren, Florian Munteanu, Phylicia Rashad, Wood Harris, Kristina Aponte, Andre Ward, Russell Hornsby, Gina Destra

La primera entrega fue una agradable sorpresa y aquí queda la duda de si sabrán manejar igual de bien la nostalgia sin descuidar la necesidad de que el personaje interpretado por Michael B. Jordan escriba su propia historia. Además, Dolph Lundgren confirma en 'Creed 2: La leyenda de Rocky' su resurrección en el cine de gran presupuesto tras su aparición en 'Aquaman'.

Estreno 25 de enero

'La casa de Jack'

Dirección: Lars von Trier

Reparto: Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, Riley Keough, Sofie Gråbøl, Siobhan Fallon, Ed Speleers, Osy Ikhile, David Bailie, Yu Ji-tae, Marijana Jankovic, Robert G. Slade

Siempre controvertido, el cine de Lars von Trier genera tanto amor como odio y en una misma persona puede provocar una cosa con alguna de sus películas y justo la contraria con otra. Por mi parte siempre he sentido fascinación por los relatos de asesinos en serie y seguro que el que interpreta Willen Dafoe en 'La casa de Jack' no va a dejarnos indiferentes.

Estreno 25 de enero

'El blues de Beale Street'

Dirección: Barry Jenkins

Reparto: KiKi Layne, Stephan James, Diego Luna, Pedro Pascal, Teyonah Parris, Regina King, Colman Domingo, Brian Tyree Henry, Ed Skrein, Michael Beach, Emily Rios, Finn Wittrock, Dave Franco, Aunjanue Ellis, Faith Logan

El director de la oscarizada 'Moonlight' regresa con la historia de una pareja forzada a separarse cuando él es acusado de violación. Una premia muy potente que sin duda el realizador elevará con su sensibilidad visual para convertir a 'El blues de Beale Street' en uno de los dramas imprescindibles de 2019.

Estreno 25 de enero

'Green Book'

Dirección: Peter Farrelly

Reparto: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Iqbal Theba, Linda Cardellini, Ricky Muse, David Kallaway, Montrel Miller, Harrison Stone, Mike Young, Jon Michael Davis, Don DiPetta, Mike Hatton, Dimiter D. Marinov, Craig DiFrancia, Gavin Lyle Foley, Randal Gonzalez, Shane Partlow

La gran triunfadora del Festival de Toronto está basada en la historia real de la improbable amistad entre dos hombres de mundos diferentes interpretados por Viggo Mortensen y Mahershala Ali. 'Green Book' es una de las favoritas de la crítica y se da por sentada su presencia en los próximos Óscar.

Estreno 1 de febrero

'Dragon Ball Super: Broly'

Dirección: Tatsuya Nagamine

La esperada llegada al canon de Dragon Ball de un personaje muy querido por los fans pero al que Akira Toriyama habia ignorado hasta ahora. En 'Dragon Ball Super: Broly' veremos a Goku, Vegeta y compañía enfrentándose al guerrero más poderoso del universo y la película además indagará en el pasado de la raza Saiyajin.

Estreno 1 de febrero

'La LEGO película 2'

Dirección: Mike Mitchell y Trisha Gum

una distopía desértica al mas puro estilo 'Mad Max' y presenta una nueva amenaza para nuestros amigos: Lego Duplo.

La secuela de una película que parecía destinada a ser un desastre y acabó convirtiéndose en una de las comedias más destacables de los últimos años. Aquí nos proponen lo que parece una distopía en la línea de 'Mad Max' en la que Emmet y compañía tendrán que luchar contra un poderoso enemigo. Además, Raphael Bob-Waksberg, creador de la imprescindible 'BoJack Horseman' participa en el guion de 'La LEGO película 2', solamente con eso ya bastaba en mi caso. Además, habrá que ver si Playmobil consigue estar a su altura en la película que también llega este 2019.

Estreno 8 de febrero

'Alita: Ángel de combate'

Dirección: Robert Rodriguez

Reparto: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Jackie Earle Haley, Ed Skrein, Mahershala Ali, Lana Condor, Keean Johnson, Michelle Rodriguez, Jorge Lendeborg Jr., Eiza González, Leonard Wu, Elle LaMont, Marko Zaror, Jorge A. Jimenez, Derrick Gilbert, Billy Blair, Jeff Fahey, Casper Van Dien

Durante mucho tiempo fue un proyecto de James Cameron, quien finalmente confió en Robert Rodriguez para llevarlo a buen puerto. Esta historia de una ciborg que despierta desmemoriada de lo que tendría que haber sido su fin promete ser un espectáculo visual de primer nivel, pero esperemos que 'Alita: Ángel de combate' no sea solamente eso.

Estreno 15 de febrero

'Cómo entrenar a tu Dragón 3'

Dirección: Dean DeBlois

El cierre para lo mejor que ha hecho Dreamworks con diferencia. La primera entrega fue un milagro y la segunda tampoco anduvo muy lejos. En 'Cómo entrenar a tu dragón 3' veremos a Desdentao enamorarse y a Hipo enfrentándose al cazador responsable de la casi extinción de los Furia Nocturna.

Estreno 22 de febrero

'Capitana Marvel'

Dirección: Anna Boden y Ryan Fleck

Reparto: Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Gemma Chan, Lee Pace, Mckenna Grace, Clark Gregg, Djimon Hounsou, Kenneth Mitchell, Annette Bening, Lashana Lynch, Rune Temte, Damon O'Daniel, Algenis Perez Soto, Colin Ford, Robert Kazinsky, Connor Ryan, DJ Jenkins

La primera aventura en solitaria de una superheroína de Marvel llega con la presión de presentar a un personaje necesariamente clave para el futuro de los Vengadores. 'Capitana Marvel' está ambientada además en los años 90 y nos contará los orígenes del personaje, permitiéndonos también ver a un joven Nick Fury.

Estreno 8 de marzo

'Dumbo'

Dirección: Tim Burton

Reparto: Colin Farrell, Michael Keaton, Eva Green, Danny DeVito, Alan Arkin, Joseph Gatt, Suan-Li Ong, Douglas Reith, Roshan Seth, Sharon Rooney, Deobia Oparei, Philip Rosch

La primera adaptación en imagen real de un Clásico animado de Disney que veremos este año nos llega de la mano de un Tim Burton que conoció tiempo mejores. Esperemos que sepa insuflar la energía necesaria a esta nueva 'Dumbo' para así enamorar a millones de espectadores a lo largo del planeta con la historia de este elefante con enormes orejas.

Estreno 29 de marzo

'¡Shazam!'

Dirección: David F. Sandberg

Reparto: Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Mark Strong, Asher Angel, Grace Fulton, David J. MacNeil

DC abraza un tono más desenfadado de un niño que se convierte en un superhéroe cuando grita la palabra que le da nombre. Ya 'Aquaman' está cosechando buenas críticas pero me da que esta podría ser la que marcase más la diferencia sobre la percepción que tiene el público del cine de DC. Confiemos en '¡Shazam!'

Estreno 5 de abril

'Vengadores: Endgame'

Dirección: Anthony Russo y Joe Russo

Reparto: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Pratt, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Brie Larson, Evangeline Lilly, Sebastian Stan, Elizabeth Olsen, Josh Brolin, Jeremy Renner, Paul Rudd, Gwyneth Paltrow, Jon Favreau, Karen Gillan, Katherine Langford.

La gran culminación de multitud de películas y que supondrá un antes y un después definitivo dentro del universo Marvel. En la anterior entrega ya vimos hasta dónde fue capaz de llegar Thanos y en 'Vengadores: Endgame' nuestros héroe van tener la complicada misión de deshacerlo, ¿pero y las bajas que haya por el camino en el caso de conseguirlo?

Estreno 26 de abril

'Detective Pikachu'

Dirección: Rob Letterman

Está destinada a ser la película que demuestre la enorme capacidad de atracción del universo pokémon. Lo hace además con una variante menos conocida y que permite mas flexibilidad para que el Pikachu con la voz de Ryan Reynolds ejerza como peculiar detective. Por mi parte, 'Detective Pikachu' es una de los estrenos de 2018 que más curiosidad me despierta y fácilmente podría arrasar en taquilla.

Estreno 10 de mayo

'Hellboy'

Dirección: Neil Marshall

Reparto: David Harbour, Ian McShane, Milla Jovovich, Sasha Lane, Daniel Dae Kim

Una lástima que nunca vayamos a ver una tercera entrega dirigida por Guillermo del Toro, pero Neil Marshall parece el director idónea para un enfoque más violento y el único temor que me queda es que acabe pareciéndose demasiado a lo que ya hemos visto. 'Hellboy' no es tan popular como para convencer así al público.

Estreno 17 de mayo

'John Wick 3: Parabellum'

Dirección: Chad Stahelski

Reparto: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Anjelica Huston, Laurence Fishburne, Lance Reddick, Common, Asia Kate Dillon, Jason Mantzoukas, Mark Dacascos, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman, Tiger Hu Chen, Robin Lord Taylor, Hiroyuki Sanada

El personaje interpretado por Keanu Reeves está solo ante el peligro y sobre su cabeza pesa una recompensa de 14 millones de dólares. Además, ya no puede acceder a los servicios del Continental, por lo que tendrá que hacer lo imposible para salir con vida de Nueva York en 'John Wick 3: Parabellum'.

Sin fecha de estreno en España (el 17 de mayo en Estados Unidos)

'Aladdin'

Dirección: Guy Ritchie

Reparto: Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith, Chico Kenzari, Billy Magnussen, Nasim Pedrad, Numan Acar, Navid Negahban, Amir Boutrous

La nueva versión del querido Clásico Disney cuenta con la presencia de Will Smith como el carismático genio como su principal arma para llevar al público al cine de forma masiva. Eso sí, el verdadero protagonista de esta nueva 'Aladdin' tiene el rostro del egipcio Mena Massoud, visto en la televisiva 'Jack Ryan'.

Estreno 24 de mayo

'Godzilla II: Rey de los monstruos'

Dirección: Michael Dougherty

Reparto: Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Vera Farmiga, Bradley Whitford, Charles Dance, Thomas Middleditch, Sally Hawkins, Aisha Hinds, Ken Watanabe, Randy Havens, Anthony Ramos, Jonathan Howard, Zhang Ziyi, Vince Foster, O'Shea Jackson Jr., Marko Caka, Mitch Craft

Una secuela con un reparto con multitud de nuevos rostros que promete un épico enfrentamiento de la humanidad contra gigantescos monstruos como Godzilla, Mothra, Rodan o King Ghidorah. 'Godzilla II: Rey de los monstruos' está obligada a ser un espectáculo visual inolvidable y la duda está en si sabrá mantener el tipo cuando toque centrar en los actores...

Estreno 31 de mayo

'X-Men: Fénix oscura

Dirección: Simon Kinberg

Reparto: Sophie Turner, Jessica Chastain, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee

'X-Men: Fénix oscura' va a ser el final de una era, ya que será la última aventura de estos superhéroes antes de que Disney se haga con el control de Fox. Su gran reclamo es la villana interpretada por Jessica Chastain y en su contra tiene que ya ha sufrido algún retraso en su llegada a los cines, algo que suele equivaler a malas noticias.

Sin fecha de estreno en España (en Estados Unidos el 7 de junio

'Men in Black International'

Dirección: F. Gary Gray

Reparto: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Rebecca Ferguson, Emma Thompson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall

Una prueba de fuego para que Chris Hemsworth demuestre que puede liderar una franquicia alejado de Marvel. En 'Men in Black International' tendrá la difícil misión de hacernos olvidar a Will Smith en un reboot del que por ahora no han trascendido grandes detalles.

Estreno 14 de junio

'Toy Story 4'

Dirección: Josh Cooley

La que quizá sea la mejor trilogía de la historia del cine pronto dejará de serlo con 'Toy Story 4', una cinta que ha despertado ciertas dudas durante el inicio de su campaña promocional. ¿Conseguirá Pixar demostrar que la llegada de Forky a este universo es un acierto o acabará resultando tan dañina para los fans como la cuarta aventura de Indiana Jones?

Estreno 21 de junio

'Mascotas 2'

Dirección: Chris Renaud

La primera entrega tuvo tanto éxito que era inevitable una nueva aventura en la que los protagonistas tendrán que hacer frente a su mayor miedo: el veterinario. Más allá de eso está el detalle de ver cómo afecta el cambio de voz de su protagonista en la versión original, ya que en 'Mascotas 2' pasamos de Louis C.K. a Patton Oswalt.

Estreno 5 de julio

'Spider-Man: Lejos de casa'

Dirección: Jon Watts

Reparto: Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei, Michael Keaton, J.B. Smoove

Por un lado estoy deseando ver la nueva aventura en solitario de Holland como el trepamuros, que además se enfrenta aquí a un nuevo enemigo: el temible Mysterio interpretado por Jake Gyllenhaal, pero es que además 'Spider-Man: Lejos de casa' será la película que siente las bases de la Fase 4 del universo de Marvel...

Estreno 5 de julio

'El rey león'

Dirección: Jon Favreau

La puesta al día de un Clásico Disney con más posibilidades de batir récords de taquilla. Muy raro sería que esta nueva 'El rey león' no se convierta en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Lo único que tiene en su contra es que en 2019 se habrán estrenado otras dos actualizaciones antes. Igual puede surgir cierto agotamiento entre el público.

Estreno 19 de julio

'Once Upon a Time in Hollywood'

Dirección: Quentin Tarantino

Reparto: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Timothy Olyphant, Burt Reynolds, Tim Roth, Kurt Russell, Michael Madsen, Zoe Bell, Damian Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch, Dakota Fanning, James Marsden, Clifton Collins Jr., Scoot McNairy, Damon Herriman, Nicholas Hammond, Keith Jefferson, Spencer Garrett, Martin Kove, James Remar, Brenda Vaccaro, Mike Moh, Lena Dunham, Austin Butler, Maya Hawke, Lorenza Izzo, Rumer Willis, Dreama Walker, Margaret Qualley, Costa Ronin, Madisen Beaty.

¿Realmente hace falta algo más que saber que es la nueva película de Quentin Tarantino para estar deseando verla? Además cuenta con un reparto impresionante para ofrecernos un relato que mezclará realidad -el asesinato de Sharon Tate- con ficción en la historia de una estrella televisiva que está intentando amoldarse a la situación actual junto a su doble de acción.

Estreno 9 de agosto

'Artemis Fowl'

Dirección: Kenneth Branagh

Reparto: Ferdia Shaw, Josh Gad, Judi Dench, Hong Chau, Lara McDonnell, Nonso Anozie, Nikesh Patel, Miranda Raison, Tamara Smart, Adrian Scarborough, Joshua McGuire, Laurence Kinlan, Michael Abubakar, Lukas DiSparrow

Esta adaptación de la saga literaria de Eoin Colfer huele a intento de Disney por conseguir una franquicia en la línea de Harry Potter. Y es que en 'Artemis Fowl' seguimos a un adolescente singular miembro de una legendaria familia de mentes criminales que se ve obligado a enfrentarse a una misteriosa raza de hadas.

Estreno 30 de agosto

'IT: Capítulo 2'

Dirección: Andy Muschietti

Reparto: Jessica Chastain, James McAvoy, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone, Bill Hader, Andy Bean, Bill Skarsgård, Xavier Dolan, Will Beinbrink, Teach Grant, Taylor Frey, Javier Botet

Toca reencontrarnos con el club de los perdedores ya de adultos en su enfrentamiento definitivo con Pennywise, el temible payaso ideado por la perversa mente de Stephen King. La primera fue un bombazo en taquilla y todo hace pensar que 'It: Capítulo 2' también lo será.

Estreno 6 de septiembre

'Downton Abbey'

Dirección: Julian Fellowes

Reparto: Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Maggie Smith, Joanne Froggatt, Kate Phillips, Imelda Staunton, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Stephen Campbell Moore, Allen Leech, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Laura Carmichael, Phyllis Logan, Robert James-Collier, Jim Carter, Brendan Coyle, Penelope Wilton, Max Brown, Kevin Doyle, Lesley Nicol, Douglas Reith, James Cartwright, Philippe Spall, Darren Strange

Quizá han tardado un poco más de la cuenta, pero una película de 'Downton Abbey' lo tiene todo para ser un éxito. La gran duda está en saber si será capaz de llevar al cine a aquellos que nunca vieron la popular serie británica.

Estreno 20 de septiembre

'Joker'

Dirección: Todd Phillips

Reparto: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Frances Conroy, Zazie Beetz, Brett Cullen, Dante Pereira-Olson, Douglas Hodge

La ansiada películas sobre los orígenes de Joker con Joaquin Phoenix como protagonista. No haría falta más para vendernos 'Joker', pero es que además DC ha apostado aquí por un enfoque más orientado al público adulto, una película independiente que esperemos que tenga un director a la altura en el responsable de 'Resacón de Las Vegas'.

Estreno 4 de octubre

'Zombieland 2'

Dirección: Ruben Fleischer

Reparto: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin, Zoey Deutch

Se habló durante tantos años de una secuela sin llegar a materializarse que seguro que no era el único que había empezado a perder la esperanza en que acabase haciéndose. Reunir al reparto original es un puntazo, pero la primera entrega ya flaqueó en su tramo final y está por ver que 'Zombieland 2' realmente tenga algo interesante que contarnos.

Estreno 11 de octubre

'Terminator 6'

Dirección: Tim Miller

Reparto: Natalia Reyes, Mackenzie Davis, Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Gabriel Luna, Diego Boneta, Enrique Arce

Una suerte de reboot del universo creado por James Cameron que solamente tiene en cuenta las dos primeras entregas, obviando todo lo que sucedió a continuación. Es además el esperado regreso de Linda Hamilton como Sarah Connor a la saga. Ojalá 'Terminator 6' sea un paso en la buena dirección y no otra entrega que deje insatisfecho al público.

**Sin fecha de estreno en España (el 1 de noviembre en Estados Unidos)

'Kingsman 3'

Dirección: Matthew Vaughn

Reparto: Ralph Fiennes, Harry Dickinson, Daniel Brühl, Charles Dance, Rhys Ifans, Matthew Goode.

Que no os engañe el titulo provisional, en realidad se trata de una precuela que nos contará los orígenes de esta curiosa sociedad británica de espías. Se va a echar en falta a Taron Egerton y Colin Firth, pero esperemos que Matthew Vaughn sepa compensarlo en esta precuela de 'Kingsman' en la que se supone que va a ofrecernos su versión de un drama de época.

Estreno 8 de noviembre

'Frozen 2'

Dirección: Chris Buck y Jennifer Lee

El enorme éxito de la primera entrega llevó a Disney a realizar una secuela que no tengo tan claro que realmente necesitemos. Por ahora la compañía no ha querido desvelar prácticamente nada sobre 'Frozen 2', así que todo sin incógnitas por despejar.

Estreno 22 de noviembre

Star Wars, Episodio IX

Dirección: J.J. Abrams

Reparto: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Carrie Fisher, Keri Russell, Billie Lourd, Lupita Nyong'o, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Dominic Monaghan, Mark Hamill, Matt Smith

El fin de la historia de los Skywalker, así se está vendiendo una película que ha tenido tiempo de sobra para que el público se olvide del mal sabor de boca dejado por el spin-off de Han Solo y, hasta cierto punto -muchos la adoran pero también despertó mucho odio-, el Episodio VIII. El regreso de J.J. Abrams para rehacer una película que se vio afectada primero por la muerte de Carrie Fisher y después por la marcha de Colin Trevorrow. Pase lo que pase, el 'Episodio IX' va a ser una de las películas del año.

Estreno 20 de diciembre

Estreno 20 de diciembre

'Sonic'

Dirección: Jeff Fowler

Reparto: Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Jim Carrey, Neal McDonough.

El popular personaje de videojuegos da el salto a la gran pantalla en una película que mezcla animación e imagen real. La campaña promocional de 'Sonic' acaba de dar el pistoletazo de salida y ya se está hablando mucho de ella, aunque no necesariamente para bien.

Estreno 27 de diciembre

'The Irishman'

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Jack Huston, Ray Romano, Kathrine Narducci, Jesse Plemons, Domenick Lombardozzi, Stephen Graham, Jeremy Luke, Gary Basaraba, Welker White, Action Bronson

En Netflix es muy raro que anuncien con suficiente adelanto la fecha de estreno de sus películas, pero hace tiempo dejaron claro que 'The Irishman' llegará en 2019. Se trata de un biopic del criminal Frank Sheeran en el que Martin Scorsese no solamente se reencuentra con Robert De Niro, ya que incluso logró sacar a Joe Pesci de su retiro.

Estreno en 2019. Fecha por determinar

¿Y vosotros cuáles son las películas de 2019 que esperáis con más ganas?